Trump zrušil cla na hovězí, ovoce či kávu, jejichž ceny rostou
16. 11. 2025 – 10:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump v pátek zrušil dovozní cla na hovězí maso, ovoce, kávu a další potraviny, které v posledních měsících zdražily.
Šéf Bílého domu, který zavedl cla na mnoho produktů s cílem vyvinout tlak na ostatní země, sám čelí tlaku, neboť sliboval pokles cen, ale děje se opak, napsala agentura AP. Opoziční demokraté v Trumpově rozhodnutí vidí důkaz, že jeho celní politika vede ke zdražování.
Prezident se rozhodl z celních sazeb vyjmout například avokáda, banány, kokosy, manga či další ovoce, v jehož pěstování podle Trumpa nemohou být Spojené státy soběstačné.
"Trochu jsme couvli u některých potravin, káva je příklad, kde ceny kávy byly trochu moc vysoko. Teď celkem rychle klesnou," řekl Trump novinářům. Neřekl však přímo, že by jím zaváděná cla, která odůvodňuje snahou vyrovnat negativní obchodní bilanci USA s mnoha zeměmi světa, byla příčinou zdražování.
Zářijové údaje ministerstva práce podle stanice BBC ukazují, že potraviny zdražily meziročně o 2,7 procenta. Trump přitom často v rozporu se statistikami opakuje, že od jeho lednového nástupu do funkce jejich ceny klesly. Tento týden Američanům sliboval, že cena kávy ještě letos klesne o 20 procent.
"Prezident Trump konečně připouští to, co jsme vždycky věděli: jeho cla zvyšují ceny Američanům," řekl podle agentury AP demokratický kongresman Dan Beyer. Dodal, že Trumpa podle něj probudil neúspěch republikánů v nedávných místních volbách, kdy dali voliči najevo, že se jim cla vedoucí ke zvyšování cen nelíbí.
Brazílie, která je předním světovým producentem i vývozcem kávy a hovězího masa, Trumpovo rozhodnutí o zrušení některých cel přivítala a označila ho za krok správným směrem. "Budeme nadále pracovat na dalším snižování (cel uvalených na Brazílii)," uvedl brazilský viceprezident Geraldo Alckmin.
Trumpovo rozhodnutí clo na dovoz kávy a hovězího z Brazílie pouze snížilo na 40 procent z dřívějších 50 procent, píše agentura AFP. Brazílie totiž ze strany Spojených států nadále čelí clu ve výši 40 procent, které Washington zavedl kvůli údajnému "honu na čarodějnice" proti bývalému brazilskému prezidentovi Jairu Bolsonarovi. Toho brazilský soud v září poslal na více než 27 let do vězení za pokus o převrat po porážce v prezidentských volbách v roce 2022.