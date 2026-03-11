Počasí o víkendu ještě zchladí, už se ale připravte na změnu

Dnes je středa 11. března 2026., Svátek má Anděla
11. 3. 2026 – 11:27 | Zpravodajství | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia
Víkend přinese chladné, ale poměrně klidné počasí. Nad Českem se bude držet převážně oblačná až polojasná obloha a teploty zůstanou spíše na zimní straně začínajícího jara. Výraznější srážky se podle aktuální předpovědi neočekávají.

Sobota nabídne většinou oblačnou až polojasnou oblohu. Denní teploty se budou pohybovat přibližně mezi 3 až 5 °C, přičemž ráno mohou klesnout k nule nebo lehce pod bod mrazu. Vítr bude většinou slabý až mírný, takže počasí bude působit relativně klidně, i když chladně. Srážky by se měly objevovat jen výjimečně.

Podobný ráz počasí očekáváme i v neděli. Obloha zůstane převážně oblačná s místy polojasnem a odpolední teploty vystoupají přibližně na 4 až 6 °C. Noční a ranní minima opět klesnou kolem nuly. Vítr bude slabý a srážky se podle současných modelů nečekají, případně jen ojediněle.

Celkově tak víkend přinese stabilní, ale poměrně chladné počasí, které připomene, že zima ještě úplně neřekla poslední slovo. Na procházky či krátké výlety však podmínky budou poměrně příznivé – stačí jen počítat s teplejším oblečením, zejména v ranních a večerních hodinách.

