Krokodýl, miliony za noc a hrob bez jména: temné tajemství krále Discolandu
11. 3. 2026 – 11:13 | Zprávy | Anna Pecena
Ikona divokých devadesátek, muž obklopený luxusem, ženami i mafiány. Ivan Jonák vydělával miliony, bavil celebrity a šokoval Prahu extravagantními kousky. Přesto skončil v zapomnění – a dokonce v hrobě, který nenese jeho jméno. Příběh muže, který zosobňoval české devadesátky, je dodnes plný neuvěřitelných momentů.
Ivan Jonák patřil k nejvýraznějším postavám českých devadesátých let. Bývalý vekslák se po sametové revoluci vypracoval na majitele legendárního pražského klubu Discoland Sylvie. Ten byl symbolem nové doby – plné peněz, divokých večírků a kontroverzí. V době největší slávy dokázal podnik vydělat až milion korun za jedinou noc, což z něj dělalo jeden z nejvýdělečnějších klubů v Praze.
Jonák se však neproslavil jen podnikáním. Jeho život byl plný bizarních historek, které dnes patří k legendám českého podsvětí.
Krokodýl, nahé dívky a šokující reklama
Jonák dobře věděl, jak přitáhnout pozornost. Jednou z jeho nejznámějších „atrakcí“ byl živý krokodýl, kterého údajně držel v prostorách svého podniku. Jindy zase projížděl Prahou v kabrioletu plném nahých dívek, aby propagoval Discoland. Podobné výstřelky tehdy šokovaly veřejnost, ale zároveň přitahovaly zákazníky.
Do klubu chodily nejen modelky a podnikatelé, ale i známé osobnosti. Devadesátá léta byla v Česku obdobím prudké proměny společnosti – kriminalita například v první polovině dekády výrazně rostla a jen mezi roky 1989 a 1993 se počet registrovaných trestných činů více než zdvojnásobil. Právě v této atmosféře se rodily postavy jako Jonák, které dokázaly využít chaosu nové doby.
Vražda, soud a dlouhé roky ve vězení
Sláva ale měla temnou stránku. V roce 1994 byla zastřelena Jonákova manželka Ludvika. Policie dospěla k závěru, že vraždu si měl objednat právě Jonák, údajně kvůli sporům o majetek a kontrolu nad Discolandem.
Soud ho nakonec poslal na dlouhé roky do vězení. Za objednání vraždy dostal trest 18 let, později snížený na 12 let. Jonák přesto až do smrti tvrdil, že je nevinný.
Když byl v roce 2014 propuštěn, byl už jen stínem někdejšího krále pražské noci.
Hrob bez jména
Jonák zemřel v únoru 2016 ve věku 59 let na komplikace spojené s cukrovkou. Z někdejšího milionáře tehdy zůstaly dluhy a rozpadlá pověst.
Nejpodivnější detail jeho příběhu se týká posledního odpočinku. Přestože byl pohřben na pražském hřbitově, na místě nenajdete klasický náhrobek s jeho jménem. Hrob je prakticky anonymní – což jen posiluje mýtus kolem muže, který kdysi patřil k nejviditelnějším postavám české společnosti.
Příběh Ivana Jonáka tak dodnes fascinuje. Je symbolem doby, kdy se v Česku rychle bohatlo, rychle padalo – a hranice mezi showbyznysem, podnikáním a zločinem byla často velmi tenká.