Po modrých přilbách přišli teroristé, teď tu jsou Rusové

GALERIE VIDEO REPORTÁŽ - Magazín autor: Jiří Just

Na Golanské výšiny by se měla brzy vrátit mezinárodní mise OSN. Zatím v zemi nikoho mezi Sýrií a Izraelem hlídkuje ruská armáda. Zpravodaj Tiscali.cz navštívil pozorovací stanoviště modrých přileb, které ještě nedávno drželi islamističtí teroristé.

Bílý štít pozorovací věže pomalu sžírá rez. Dvě černá písmena na něm jsou však stále zřetelně vidět: UN. Před plechovou budkou někdo napsal datum 20. prosinec 1983. Další nápis, zakrytý novější vrstvou betonu, nejde přečíst. Asi jde o zemi původu prvních příslušníků mezinárodních sil OSN, kteří opěrný bod zřídili a hlídali zemi nikoho mezi linií Alfa a Bravo - neformální hranici mezi Izraelem a Sýrií na Golanských výšinách.

Stanoviště modrých přileb na vrchu Tell Kroum nedaleko syrské vesničky Jaba je opuštěné. Jeho stav vypovídá o tom, že jeho poslední majitelé neodešli dobrovolně a pokusili se je bránit. Nešlo však o příslušníky mírových jednotek pozorovatelské mise OSN pro uvolňování napětí UNDOF, kteří podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN od roku 1974 dohlížejí v oblasti na příměří mezi Izraelem a Sýrii, ale o islamistické bojovníky.

"Toto stanoviště, stejně jako celou oblast, ještě donedávna kontrolovali ozbrojenci z džihádistické aliance Haját Tahrír aš-Šám, těsně spojené s al-Káidou. Tvrdě se o toto místo bojovalo, podobně jako o další stanoviště v demilitarizované zóně na Golanských výšinách," říká velitel ruských sil v Sýrii generálporučík Sergej Kuralenko.

Teroristé využívali infrastrukturu jednotek UNDOF jako opevněné pozice. Kuralenko dodal, že z některých stanovišť se stala výcviková centra pro bombové atentátníky.

"Poté, co byli teroristé poraženi, zůstalo v demilitarizované zóně velké množství munice a nástražných výbušných systémů," vysvětluje ruský generál. Za pravdu mu dává bedna od min, kterou někdo pohodil za budovu, jež snad sloužila modrým přilbám jako štáb.

Izrael na dohled

Z opěrného bodu mezinárodních sil číslo 56, jak se opevněná vyvýšenina označuje v oficiálních dokumentech mise OSN, je nádherný výhled. Celé okolí tu je doslova jako na dlani. Pod vrchem se rozprostírá sluncem a větrem dokonale zpracovaná žlutá krajina.

"Tam dál, za tím jezerem, to už je Izrael. Izraelští vojáci určitě pozorují ten náš mumraj. Ta nádrž před námi, která se dotýká izraelské hranice, zásobuje vodou celou tuto oblast. Pozorovací stanoviště, na němž se nacházíme, tu nevzniklo náhodou. Hlídá čerpadlo zásobující vodou sousední městečko," ukazuje ruský důstojník na zamřížovanou budku s rozstřílenou fasádou.

Demilitarizovaná zóna byla osvobozena od islamistických rebelů letos v červenci. Jednotky UNDOF, které se odtud stáhly v roce 2014, se do Sýrie v plné síle zatím nevrátily. Zatím působí poblíž Libanonu a na izraelské hraniční linii. Na opačné čáře v zemi nikoho dočasně hlídkuje ruská vojenská policie. Stanoviště mezinárodních sil Rusové nepoužívají, pouze za doprovodu syrské policie projíždějí krajinou a monitorují situaci.

Podle generála poskytují ruští vojáci maximální podporu modrým přilbám, aby vlajka OSN mohla opět vlát na všech stanovištích v demilitarizované zóně.

Jednotky UNDOF plánuji obnovit hlídkování ve střední a jižní části prostoru mezi hraničními liniemi. "Naším úkolem je jim pomoci se vrátit," sdělil velitel ruských sil v Sýrii. Zatím ale neví, kdy se to stane.

Pod rozstříleným opěrným bodem číslo 56 tak zatím drží hlídku jen pár syrských policistů s kalašnikovy. Muži v zelených uniformách to mají z vrchu do vesnice daleko. Chodí se proto alespoň dívat dalekohledem, který si přivezli nebo ho podědili po předchozím osazenstvu stanoviště, co se děje v Izraeli.