Platy vrcholných politiků stoupnou jen o devět procent, ke zvýšení o pětinu chyběl jeden hlas

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Platy vrcholných politiků vzrostou příští rok pravděpodobně pouze o devět procent, jak to schválila sněmovna. Senát na tom ve středu nic nezměnil. K přijetí návrhu na postupné navyšování platů v příštích dvou letech chyběl jeden hlas. Vládní platovou novelu, kterou horní komora neschválila ani neodmítla, tak zřejmě počátkem příštího týdne dostane k podpisu prezident.

Sněmovní verze počítá s tím, že platy vrcholných politiků vzrostou příští rok zhruba o devět procent, nikoli o původně schválenou pětinu. Základní měsíční plat například poslance a senátora by se měl zvýšit o 6500 korun na 82 400 korun místo na 90 600 korun.

Senátní hospodářský výbor doporučoval navýšení o 10,5 procenta v příštím roce. Základní plat zákonodárce by se tak zvýšil na 84 tisíc korun měsíčně. V přespříštím roce by činil 87 300 korun, pokud by i pro rok 2020 zůstal zachován základ pro výpočet platové základny pro příští rok. Podle předsedy výboru Vladislava Vilímce (ODS) by to zabránilo skokovému nárůstu platů politiků v roce 2020 i tomu, že Parlament bude možná koncem příštího roku platy znovu řešit.

"Ať přijmeme, co přijmeme, problém nevyřešíme," uvedl také místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Navrhoval ale schválení novely, protože její vrácení sněmovně by Senát vystavovalo různým obviňováním. Místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS) naopak prosazoval zamítnutí novely, aby se tolik nerozevíraly nůžky mezi příjmy politiků a soudců nebo státních zástupců.

Neboť Senát novelu neschválil, neodmítl ani neupravil, předloha poputuje k prezidentovi jako přijatá uplynutím měsíční lhůty, kterou horní komora na projednávání zákonů má. V případě novely uplyne v neděli 16. prosince. Pokud by horní komora předlohu pozměnila nebo zamítla, poslanci se k jejímu opětovnému projednání chtěli sejít 28. prosince tak, aby mohla být přijata včas do konce roku.