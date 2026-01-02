Lékaři mohou začít používat e-žádanky, pacienti webový portál
2. 1. 2026 – 8:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Začínají fungovat některé nové prvky elektronického zdravotnictví, jako jsou webový portál pacienta, elektronické žádanky na některá vyšetření a e-poukazy na zdravotnické prostředky.
Povinné jejich používání zatím není, e-žádanky ale musí zařízení přijmout, pokud mu v tom nebrání technické důvody. Nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) už avizoval změnu zákona, která by používání e-žádanek nakázala podobně jako u elektronických receptů na léky.
"Klíčové je, aby se zapojilo co nejvíce poskytovatelů péče. Je to důležitý předpoklad pro plné využití potenciálu elektronizace zdravotnictví," uvedl ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví Petr Foltýn.
Elektronickou žádanku je nově možné vystavit pro konzilia, rehabilitace a vyšetření zobrazovacími metodami, jako jsou rentgen, ultrazvuk, magnetická rezonance (MR) nebo počítačová tomografie (CT).
Podle dřívějších vyjádření bývalého ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) bude možné díky nim sledovat například čekací lhůty na vyšetření nebo díky sdílení výsledků bránit opakování stejných vyšetření. Pacienti své e-žádanky uvidí v mobilní aplikaci EZKarta nebo na nově spuštěném webovém portálu eZdraví. První rok bude provoz pilotní, dál bude možné vydávat i papírové žádanky.
Lékaři mohou také nově elektronicky vystavovat posudky pro řidičská oprávnění nebo zbrojní průkazy. Vzniká také sdílený zdravotní záznam, kam lékaři mohou zadat data o výsledcích preventivních vyšetření pacienta, aby byly dostupné i jejich kolegům. V takzvaném emergentním záznamu, který může využívat například zdravotnická záchranná služba, bude uvedena krevní skupina, alergie nebo prodělané závažné reakce na léky.