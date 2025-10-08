Placka masa za cenu nového auta. Nejdražší hamburger světa je spíš zážitek
8. 10. 2025 – 13:12 | Zpravodajství | Alex Vávra
V katalánském městečku Cabrera de Mar vznikl hamburger, který se stal symbolem tajemství i přepychu. Stojí přes 10 000 dolarů, nelze si ho objednat, nesmí se fotit ani popisovat – a ochutnat ho může jen ten, koho restaurace sama vybere.
V baskickém steakhousu Asador Aupa, ukrytém v nenápadném městečku Cabrera de Mar asi třicet kilometrů od Barcelony, se servíruje jídlo, o kterém se mluví po celém světě. Ne proto, že by ho mohl někdo ochutnat – právě naopak. Téměř nikdo nesmí. Tento burger, nazvaný SUA, stojí 11 098 dolarů a ochutnat ho mohou pouze ti, které restaurace osobně vybere a pozve. Není uveden v menu, nelze si ho objednat, nelze si udělat rezervaci. Jen pozvání a přísné mlčení.
Za tímto výtvorem stojí šéfkuchař Bosco Jiménez, známý jako BdeVikingo. Na sociálních sítích působí jako charismatický kuchař posedlý baskickou kuchyní a jeho jméno dnes vyvolává zvědavost i závist. Tvrdí, že luxus by neměl být okázalý, ale nedosažitelný – a právě to se mu podařilo. Jeho burger se stal symbolem extrémního luxusu i neprostupného tajemství.
Tajemství ukryté za dveřmi Asador Aupa
Z čeho se tenhle sendvič skládá, ví jen pár lidí. Na oficiálním webu se objevuje pouze stručný popis: je připraven z tří nejlepších druhů masa na světě, z nejexkluzivnějšího sýra v Evropě a z omáčky vyrobené z luxusního destilátu. Nic víc. Žádné zlato, žádný kaviár, žádné přepychové efekty. Tvůrci tvrdí, že se chtěli vyhnout prázdnému pozlátku a vytvořit něco, co má opravdovou hodnotu.
Získat možnost tenhle burger ochutnat však není snadné. Zájemce musí vyplnit přihlášku na webu restaurace, kde odpovídá na otázky o svém povolání, původu, motivaci i o svém oblíbeném parfému. Personál pak rozhoduje, kdo si zaslouží pozvání. Údajně mají přednost lidé, kteří prokázali, že udělali něco pro společnost. Kdo uspěje, musí si počkat – první volný termín je až v únoru 2026.
A i poté, co se host do restaurace dostane, záhada pokračuje. Každý účastník večera podepisuje dohodu o mlčenlivosti, která zakazuje mluvit o chuti, vzhledu i složení pokrmu, stejně jako pořizovat fotografie nebo zveřejňovat dojmy. Ti, kdo burger skutečně ochutnali, nesmějí o své zkušenosti nikomu nic říct. Vše probíhá v tichu a diskrétnosti, které připomínají spíš rituál než večeři.
Zážitek pro několik vyvolených
Asador Aupa se stal fenoménem. V době, kdy se každý zážitek okamžitě sdílí na sociálních sítích, působí tahle absolutní exkluzivita jako provokace. Bosco Jiménez říká, že cena burgeru není rozmar, ale odraz jeho skutečné hodnoty. Možná má pravdu – na světě je spousta lidí, kteří by si mohli burger za deset tisíc dolarů dovolit, ale jen málokdo má možnost se k němu vůbec dostat.
SUA není pokrm, ale zkušenost. Hosté jsou usazeni do soukromé místnosti, obsluhují je samotní kuchaři, a vše probíhá v naprostém utajení. Žádné kamery, žádní novináři, žádné světlo reflektorů. Ti, kdo se zúčastní, odcházejí bez fotky, bez recenze, jen s pocitem, že zažili něco, co většina lidí nikdy nepochopí. Nejdražší hamburger světa tak zůstává záhadou. Je jídlem, o kterém se mluví, ale které nikdo nesmí popsat. Je symbolem luxusu, který se nedá koupit jen penězi, a mistrovským příkladem toho, jak se z jednoduchého jídla může stát mýtus. Bosco Jiménez dokázal vytvořit burger, který změnil způsob, jakým lidé přemýšlejí o exkluzivitě.
Luxus, který si nesmíš vyfotit. Tajemství, které chutná jako zakázané ovoce. A cena, která dává jasně najevo, že některé zážitky prostě nejsou pro všechny.