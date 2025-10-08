Dnes je středa 8. října 2025., Svátek má Věra
Počasí dnes 13°C Polojasno

Tržiště na Facebooku je šikovné, ale "jedou" tu podvody. Pozor na tyhle praktiky!

8. 10. 2025 – 13:03 | Zprávy | Anna Pecena

Tržiště na Facebooku je šikovné, ale "jedou" tu podvody. Pozor na tyhle praktiky!
Podvod na seniorazdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Sledujete lákavé nabídky na Facebook Marketplace a říkáte si, že „tohle už je výhodné“? Pozor – z pohodlného nákupu se může stát noční můra. Nenechte se obrat o úspory – podvodníci už čekají.

Podvod, který vypadá jako dobrý obchod

Facebook Marketplace se stal rájem pro podvodníky. V Česku i jinde lidé ztrácejí statisíce korun kvůli falešným nabídkám, které vypadají až podezřele dobře.

Typický scénář: nabídka drahé elektroniky za poloviční cenu, prodejce slibuje zaslání kurýrem, vám přijde e-mail od „dopravce“, který vás přesměruje na falešný web, kde vyplníte citlivé údaje.

Nebo vás požádají o platbu předem a slíbí, že zboží dorazí později. Jenže ono nedorazí.

5 zásadních pravidel, jak se nenechat nachytat

1. Kupujte osobně a platbu až po převzetí

Než pošlete peníze, požádejte o setkání osobně. Přijďte na místo převzetí, prohlédněte zboží, zaplaťte až potom. Umožní vám to zjistit, zda je zboží pravé a funkční.

2. Prověřte profil prodávajícího

Pokud má profil jen pár přátel, žádné reálné fotky nebo je nově vytvořený, buďte na pozoru. Žádejte starší fotky z různých úhlů, dotazujte se na detailní údaje.

3. Nikdy neposílejte peníze dřív

Podvodníci vám mohou „dokázat“, že platba proběhla (fake výpis z účtu, elektronický screenshot), a pak vás požádat, abyste zaplatili „poplatek“ nebo „dopravu“. To je past.

4. Pozor na „kurýra, co zaplatí za vás“

Varovný signál – prodávající tvrdí, že nechá kurýra zaplatit u vás doma. Ve skutečnosti vám zboží vezmou a zaplaceno nikdy nedostanete.

5. Používejte komunikaci v Messengeru, neposílejte citlivé údaje

Neodcházejte z chatu na externí weby, neposílejte údaje jako číslo účtu, číslo karty nebo osobní identifikační informace. Pokud někdo požaduje ověřovací kód, nenechte se nalákat, že „musí ověřit vaši identitu“.

Co dělat, když už jste napáleni?

  • Okamžitě kontaktujte banku – požádejte o zablokování převodu, pokud přesně víte, kam peníze šly.

  • Nahromaděte důkazy – printscreeny komunikace, webové odkazy, jména účtů.

  • Nahlaste uživatele i předmět Facebooku – použijte funkci hlášení.

  • Obraťte se na policii, pokud jde o větší částku či systematické jednání.

  • Varujte známé a rodinu – čím víc lidí bude upozorněno, tím méně lidí se stane obětí.

Nakonec jednoduché pravidlo: pokud to vypadá příliš dobře, než aby to byla pravda, nejspíš pravda není. Facebook Marketplace je už dnes podle odborníků „divoký západ“ online tržišť.

Držte se opatrnosti, zdravého rozumu a výhodu mějte vy – ne podvodníci.

Tagy:
Facebook podvod peníze senioři šmejdi
Zdroje:
chip.cz, pays.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Evropa potřebuje dostupný protidronový systém, řekla von der Leyenová

Následující článek

Placka masa za cenu nového auta. Nejdražší hamburger světa je spíš zážitek

Nejnovější články