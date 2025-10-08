Tržiště na Facebooku je šikovné, ale "jedou" tu podvody. Pozor na tyhle praktiky!
8. 10. 2025 – 13:03 | Zprávy | Anna Pecena
Sledujete lákavé nabídky na Facebook Marketplace a říkáte si, že „tohle už je výhodné“? Pozor – z pohodlného nákupu se může stát noční můra. Nenechte se obrat o úspory – podvodníci už čekají.
Podvod, který vypadá jako dobrý obchod
Facebook Marketplace se stal rájem pro podvodníky. V Česku i jinde lidé ztrácejí statisíce korun kvůli falešným nabídkám, které vypadají až podezřele dobře.
Typický scénář: nabídka drahé elektroniky za poloviční cenu, prodejce slibuje zaslání kurýrem, vám přijde e-mail od „dopravce“, který vás přesměruje na falešný web, kde vyplníte citlivé údaje.
Nebo vás požádají o platbu předem a slíbí, že zboží dorazí později. Jenže ono nedorazí.
5 zásadních pravidel, jak se nenechat nachytat
1. Kupujte osobně a platbu až po převzetí
Než pošlete peníze, požádejte o setkání osobně. Přijďte na místo převzetí, prohlédněte zboží, zaplaťte až potom. Umožní vám to zjistit, zda je zboží pravé a funkční.
2. Prověřte profil prodávajícího
Pokud má profil jen pár přátel, žádné reálné fotky nebo je nově vytvořený, buďte na pozoru. Žádejte starší fotky z různých úhlů, dotazujte se na detailní údaje.
3. Nikdy neposílejte peníze dřív
Podvodníci vám mohou „dokázat“, že platba proběhla (fake výpis z účtu, elektronický screenshot), a pak vás požádat, abyste zaplatili „poplatek“ nebo „dopravu“. To je past.
4. Pozor na „kurýra, co zaplatí za vás“
Varovný signál – prodávající tvrdí, že nechá kurýra zaplatit u vás doma. Ve skutečnosti vám zboží vezmou a zaplaceno nikdy nedostanete.
5. Používejte komunikaci v Messengeru, neposílejte citlivé údaje
Neodcházejte z chatu na externí weby, neposílejte údaje jako číslo účtu, číslo karty nebo osobní identifikační informace. Pokud někdo požaduje ověřovací kód, nenechte se nalákat, že „musí ověřit vaši identitu“.
Co dělat, když už jste napáleni?
-
Okamžitě kontaktujte banku – požádejte o zablokování převodu, pokud přesně víte, kam peníze šly.
-
Nahromaděte důkazy – printscreeny komunikace, webové odkazy, jména účtů.
-
Nahlaste uživatele i předmět Facebooku – použijte funkci hlášení.
-
Obraťte se na policii, pokud jde o větší částku či systematické jednání.
-
Varujte známé a rodinu – čím víc lidí bude upozorněno, tím méně lidí se stane obětí.
Nakonec jednoduché pravidlo: pokud to vypadá příliš dobře, než aby to byla pravda, nejspíš pravda není. Facebook Marketplace je už dnes podle odborníků „divoký západ“ online tržišť.
Držte se opatrnosti, zdravého rozumu a výhodu mějte vy – ne podvodníci.