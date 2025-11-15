Pilulka proti stárnutí slibuje život jako ze sci-fi, Čína slibuje revoluci
15. 11. 2025 – 10:24 | Zpravodajství | Alex Vávra
Čínský start-up Lonvi Biosciences tvrdí, že stojí na prahu medicínské revoluce. Jeho pilulka z hroznových semínek má ničit zombie buňky, zpomalovat stárnutí a prodlužovat lidský život do dosud nepředstavitelných délek. Podporuje ji stát, vědci ji sledují s opatrným zájmem a veřejnost v ní vidí příslib dlouhověkosti, který ještě nedávno působil jako fantazie.
Čínský start-up Lonvi Biosciences ze Šen-čenu v poslední době výrazně zamíchal debatou o lidské dlouhověkosti. Firma oznámila, že vyvinula pilulku založenou na molekule prokyanidin C1, izolované z hroznových semínek, která v testech na hlodavcích prodlužovala život i jeho zdravou fázi. Tato látka cílí na takzvané zombie buňky – stárnoucí buňky, jež se už nedělí, ale dál vyvolávají zánětlivé reakce a poškozují okolní tkáně. Jejich likvidace je jedním z nejslibnějších směrů současné gerovědy a Lonvi tvrdí, že dokáže tyto molekuly extrahovat a koncentrovat do vysoce účinných kapslí.
Laboratorní testy ukázaly pozoruhodné výsledky: myši dostávající formulaci žily téměř o deset procent déle a od prvního dne podávání dokonce o více než šedesát procent déle. Pokud by se takových výsledků podařilo dosáhnout i u lidí, znamenalo by to zásadní proměnu přístupu k medicíně a chápání procesu stárnutí. Zástupci firmy se proto netají mimořádnými ambicemi. Tvrdí, že prodloužit lidský život až na 150 let není sci-fi, ale cíl, který může být na dosah během několika let. Technologický ředitel Lyu Qinghua mluví o přelomovém okamžiku a výkonný ředitel Yip Tszho novou pilulku označuje za medicínský milník, jenž může změnit kvalitu života stárnoucí populace.
Pro slibné výsledky existuje i širší vědecký rámec. Studie publikovaná v časopise Nature Metabolism prokázala, že složky extraktu z hroznových semínek mohou prodloužit život a zvýšit jeho zdravou část u myších modelů. Výzkumy senolytik, tedy látek ničících senescentní buňky, se dnes objevují v laboratořích po celém světě a ukazují, že stárnutí lze zpomalit zásahy na buněčné úrovni. Lonvi tak není izolovaným případem, ale součástí celosvětově rostoucího zájmu o to, jak stárnutí nejen pochopit, ale i ovlivňovat.
Věda, politika a nový trh dlouhověkosti
Čína se v posledních letech stala jedním z hlavních center výzkumu proti stárnutí. To, co bylo ještě nedávno považováno téměř za šarlatánství, se nyní proměňuje v seriózní oblast vědy podporovanou vládou i soukromým sektorem. Průměrná délka života v zemi dosáhla v roce 2024 hodnoty 79 let a růst zájmu o gerovědu naznačuje, že číslo bude dál stoupat. Čínská vláda zařadila výzkum dlouhověkosti mezi své strategické priority, po bok umělé inteligence a biotechnologií, což celý obor posunulo ještě výrazněji kupředu.
Vzniká také dynamický trh firem, které nabízejí různé metody zpomalování stárnutí. Šanghajská společnost Rlab provozuje kryogenní komory o teplotě minus 129 stupňů Celsia, zatímco startup Time Pie sleduje rostoucí zájem obyvatel investovat do prodloužení života. Pro řadu lidí se stává longevity nejen otázkou zdraví, ale také osobní investicí do budoucnosti.
Navzdory optimismu Lonvi Biosciences upozorňují odborníci, že skutečné účinky u lidí musí potvrdit rozsáhlé klinické studie. Výzkumníci z Buck Institute při Stanfordově univerzitě označují výsledky za slibné, ale podotýkají, že k průlomu je ještě dlouhá cesta. Veřejná debata se mezitím rozrůstá – prodloužení života ovlivní zdravotní systémy, ekonomiku, mezigenerační vztahy i samotné chápání lidského života. Pro jedny je možnost žít přes sto let lákavá, pro jiné vyvolává otázky, zda bude kvalita života držet krok s jeho délkou.
Jisté však je, že Lonvi Biosciences posunula téma dlouhověkosti z okraje vědecké diskuse do centra pozornosti. Pokud se jejich představy naplní, může svět vstoupit do nové éry, v níž se stárnutí poprvé nebude brát jako nevyhnutelný osud, ale jako proces, který lze regulovat a možná i zásadně proměnit.