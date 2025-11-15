Skinwalkeři - temná legenda, která nezmizela ani po staletích
15. 11. 2025 – 10:17 | Magazín | Anna Pecena
Mezi nejděsivějšími příběhy severoamerických indiánů stojí jeden vysoko nad ostatními: skinwalkeři. Roste kolem nich zájem, klikají na ně statisíce lidí a odborníci varují, že mýtus je mnohem starší a temnější, než si myslíme.
Podle navažské tradice jde o čaroděje, kteří získají schopnost měnit podobu – často v predátory jako vlky nebo kojoty. Legenda ale mluví i o lidských mutantních podobách, běhu nadpřirozenou rychlostí a schopnosti vstoupit do člověka jako duch. Jakkoli to může znít jako další internetová „creepypasta“, kořeny sahají stovky let do historie a mnohé indicie naznačují, že víra v podobné bytosti byla kdysi mnohem rozšířenější.
Historie, která nevznikla na internetu
Navajové považují vyprávění o skinwalkerech za tabu a většina detailů se předává pouze ústně. První evropské zmínky pochází z 19. století a popisují podivné rituály, noční útoky na dobytek i záhadná pozorování „čtyřnohých běžců“. Termín „yee naaldlooshii“ – ten, kdo kráčí na všech čtyřech – patří mezi nejstarší doložené výrazy pro údajné tvůrce zla.
Antropologové odhadují, že víra v bytosti měnící podobu se v různých obměnách objevovala u více než 30 procent severoamerických kmenů. Archivní materiály ukazují, že už na přelomu 19. a 20. století bylo zaznamenáno přes 40 vyšetřování, v nichž členové komunity tvrdili, že byli pronásledováni neznámými humanoidními „runnery“.
Moderní vlna zájmu a vědecký pohled
V posledních letech počet hlášení roste. Podle amerických kryptozoologických databází se počet údajných pozorování odevzdaných mezi roky 2015 a 2023 zvýšil o 65 procent. Sociální sítě dnes zaplavují videa nočních běžců, křivých postav u dálnic a humanoidů s nepřirozeným pohybem. Vědci ale upozorňují, že mýty o tvorech porušujících společenská pravidla jsou základním stavebním kamenem mnoha kultur a často odrážejí psychologické i sociální faktory. Zároveň zneužívání strašidelných legend k virálu a výnosu, je jeden ze známých fenoménů této doby. Nevěřte všemu co na internetu vidíte.
Záhadné pozorování na Slovensku
Nedávno se však objevila kuriózní událost i v našem regionu. Na severu Slovenska měli svědci spatřit vysokou, údajně dvoumetrovou nahou postavu, která se pohybovala zvláštním, téměř poskakujícím během. Několik místních tvrdilo, že bytost zmizela v lese neobvykle rychle a tiše. Policie případ označila za „neidentifikovanou osobu“, ale obyvatelé oblastí kolem Kysuc a Oravy spekulují, že šlo o něco mnohem podivnějšího. Ačkoli se nedá tvrdit, že by šlo o skinwalkera, podobnost s popisy navažských legend je znatelná. Událost zůstává bez jasného vysvětlení.