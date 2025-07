Lékaři objevili novou krevní skupinu. Má ji jen jeden člověk na světě!

Představte si, že potřebujete transfuzi – a nikdo na celé planetě vám nemůže pomoci. Ne proto, že by nebyli dárci. Ale protože vaše krev je tak výjimečná, že s žádnou jinou není slučitelná. Přesně to je případ jedné ženy z karibského ostrova Guadeloupe, u které vědci odhalili zcela nový krevní typ. Dosud nepoznaný, zcela unikátní, bez jediného známého dárce.

Vše začalo nenápadně. Rutinní předoperační testy v nemocnici ukázaly, že krev pacientky reaguje negativně na všechny známé typy – včetně těch nejvzácnějších. Zkušené laboratoře si nevěděly rady. Imunitní systém ženy odmítal jakoukoliv přijatou krev. Případ působil jako z lékařského thrilleru, a nakonec byl na dlouhé roky odložen.

zdroj: Profimedia.cz

Vědecký průlom z hlubin DNA

Rozuzlení přinesly až moderní genetické nástroje, které dovolily nahlédnout hlouběji do dědičné informace. Odborníci objevili zvláštní mutaci v genu, který zásadně ovlivňuje vazbu bílkovin na červené krvinky. Tento genetický posun, zděděný od obou rodičů, způsobil, že žena má zcela odlišné antigeny – látky, podle kterých tělo rozpoznává, co je vlastní a co cizí.

Nový krevní typ dostal jméno „Gwada negativní“ – podle místní přezdívky karibského ostrova, odkud žena pochází. Ačkoliv jméno zní téměř poeticky, pro lékaře znamená objev naprostý přelom. Mezinárodní organizace, která sleduje krevní typy po celém světě, uznala Gwada negativní jako nový krevní skupinový systém. A tím se zapsal do historie.

Žena, která je kompatibilní jen sama se sebou

Tento objev ale není jen vědecká zajímavost. Pro samotnou pacientku znamená životní omezení. Nemůže přijmout žádnou cizí krev. V případě potřeby transfúze jí pomůže jen ta její vlastní, odebraná a uskladněná předem. V jakékoli naléhavé situaci by lékaři stáli před neřešitelným problémem.

„Je jediným člověkem na světě, který je kompatibilní sám se sebou,“ komentoval situaci vedoucí výzkumu z francouzské krevní agentury. Tým odborníků proto nyní pročesává databáze dárců především v karibské oblasti, v naději, že najdou dalšího člověka se stejnou genetickou mutací. Zatím však bez úspěchu.

Příběh Gwada negativní krve ukazuje, jak složitý a fascinující je lidský organismus. A zároveň, jak křehká je rovnováha mezi životem a biologií, kterou bereme jako samozřejmost. Co pro většinu lidí znamená jen písmenko v průkazu – A, B, AB nebo 0 – může být pro jiné otázkou života a smrti. Možná už někde další podobný případ čeká na svůj objev. A možná právě krev, která se dnes zdá být výjimečná, jednou pomůže zachránit jiné životy.