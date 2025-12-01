Philips Brilliance 27E3U7903/00: 5K monitor oceněný jako IT produkt roku 2025
Vysoké rozlišení, přesnost barev, chytré funkce i důraz na pohodlí – to vše spojuje vítězný model Philips Brilliance 27E3U7903/00, který získal ocenění IT produkt roku 2025 v kategorii Hardware – monitory.
Obraz, který vtáhne do děje
Rozlišení 5K Ultra HD (5120 × 2880) nabízí 14,7 milionu pixelů – tedy čtyřnásobek detailů oproti Quad HD. Výsledkem je mimořádně ostrý obraz ideální pro práci s grafikou, fotografiemi i videem.
Panel s certifikací DisplayHDR 600 zajišťuje vysoký kontrast a realistické barvy, které ožívají díky místnímu tlumení a jasu až 600 nitů.
Profesionální barevná přesnost v každém detailu
Philips sází na technologii Calman Ready, která umožňuje automatickou kalibraci barev bez zdlouhavého nastavování. Monitor zobrazuje až 1,07 miliardy barev a podporuje široké spektrum standardů – Adobe RGB, Display-P3 i sRGB.
Díky tomu nabízí věrné, konzistentní barvy napříč zařízeními – ideální pro náročnou vizuální práci.
Chytré připojení, které šetří čas
Thunderbolt™ 4 zajišťuje přenos dat rychlostí až 40 Gb/s, napájí připojená zařízení výkonem 96 W a umožňuje řetězení více monitorů. Funkce SmartKVM pak dovoluje přepínat mezi zdroji trojím stisknutím klávesy Ctrl – bez nutnosti externích přepínačů.
Komfort, efektivita a udržitelnost
Ergonomický stojan umožňuje nastavení výšky, pivot i náklon, zatímco certifikace Eyesafe® chrání oči před modrým světlem bez zkreslení barev.Funkce PowerSensor 2 automaticky snižuje jas, když uživatel odejde od monitoru – čímž šetří energii i životnost panelu.
Pro videohovory je monitor vybaven AI webkamerou s funkcí AutoFraming, která se dynamicky přizpůsobí počtu účastníků, a nechybí ani integrované stereo reproduktory.
Kvalita oceněná odborníky
Získat titul IT produkt roku 2025 není náhoda. Philips Brilliance 27E3U7903 spojuje špičkový obraz, chytré funkce a udržitelný přístup do elegantního a profesionálního řešení pro každodenní práci i kreativní projekty.
Philips Brilliance 27E3U7903/00 – vítěz IT produktu roku 2025 (Hardware – monitory)
