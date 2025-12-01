Nápadníci si mohou dát pohov. Svůdná moderátorka: "Zjistila jsem, že chlapa nepotřebuju"
1. 12. 2025 – 11:30 | Magazín | BS
Sympatická moderátorka prošla složitým rozchodem a na další pánskou společnost už poněkud zanevřela.
Není to tak dávno, co si půvabná moderátorka Hana Mašlíková pochvalovala poslední tečku za nevyvedeným manželstvím: Počátkem září hlásila, že se zbavila exmanželova příjmení a už je zase jenom Mašlíková.
Po uzavření důležité kapitoly samozřejmě zkusila obrátit list: Celkem krátce po rozvodu přiznávala, že už jí nápadníci a ambiciózní svůdníci stačili poslat stovky nabídek na rande a další romantiku.
Jenže nový vztah se nekoná a nejspíš jen tak konat nebude, protože Hana po sérii zklamání už na muže prostě a dobře nemá náladu.
„Já jsem ta ženská, a to je podle mě velký problém do budoucna pro chlapy, která zjistila, že chlapa nepotřebuje,“ prohlásila Mašlíková na rovinu pro eXtra.cz.
A kdyby náhodou přeci jen nějakého partnera zvážila, má jasné nároky, ze kterých nehodlá slevovat: „Ve svých třiačtyřiceti letech přesně vím, co dokážu tolerovat. Mého syna ten člověk musí přijmout, musí ho mít minimálně rád, jinak nemá prostor v mým životě. V tomhle bych v životě nepolevila,“ uvedla.
S randěním navíc nemá úplně nejlepší zkušenosti: „Mám pocit, že spousta lidí si nese věci z minulosti. Jsou to manipulátoři, sociopati, narcistické poruchy,“ vypočítala past vedle pasti.
„Já prostě tohle ve svém životě nechci. Mám tyhle věci vyřešený a přála bych si podobně založeného člověka,“ posteskla si.
Na podobná prohlášení by si nicméně možná měla dávat spíš pozor, protože když naposled veřejně pustila do éteru, že chce toho pravého, "těch pravých" se jí ozvalo asi tak milion najednou.