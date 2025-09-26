HIV, drogy a rock’n’roll: Jak si dnes žije kdysi velká hvězda Hollywoodu?
26. 9. 2025 – 11:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Začal jako kluk natáčející jednoduché domácí scénky se svým bratrem ani v nejdivočejších snech by však nedomyslel, že se jednou stane jedním z nejlépe placených herců hollywoodské scény. Charlie Sheen, syn legendárního Martina Sheena, prošel spletitou cestou od skic na kameru Super 8 až k mezinárodní herecké slávě a jeho život je důkazem, že herecký osud někdy čeká doslova na odvážné.
Toužil po slávě od raného dětství a už tehdy si maloval, že jednou dobude Hollywood. Jeho otec, herecká legenda Martin Sheen, ale trval na tom, aby Charlie dodržoval školní povinnosti a dohody a právě kvůli neplnění slíbených závazků mu o vlásek unikla hlavní role v kultovním snímku Karate Kid. „Byl jsem zuřivý, měl jsem pocit, že se mi hroutí sen,“ přiznal později v rozhovoru pro People. Přesto se jeho přání splnilo: brzy poté začal dostávat první filmové nabídky a nastartoval cestu, která ho dovedla až do centra samotného Hollywoodu.
Zlatá éra a rekordní honoráře Charlieho Sheena
I když to začalo jako sen chlapce natáčecího domácí scénky, Charlie Sheen si postupně vybudoval jednu z nejsilnějších hereckých kariér v Hollywoodu – a odměna odpovídala. Jeho průlom nastal díky drama Platoon (1986), kde pod režijním vedením Olivera Stonea získal kritické uznání a nominace. Následovalo angažmá v „Wall Street“ (1987), v němž sdílel obrazovku se svým otcem Martinem Sheenem a etabloval se jako tvář schopna zvládnout dramatické role i v náročném kontextu.
Vedle dramatických rolí si Sheen našel cestu i do komedií – například v úspěšném sportovním snímku Major League (1989), kde si získal sympatie publika svým šarmem a lehčí stránkou osobnosti.
Ale opravdová výplata přišla v televizi. V seriálu Two and a Half Men si Sheen vysloužil titul nejlépe placeného herce na televizi – ve vrcholné fázi měl plat až 1,8 milionu dolarů za epizodu. Během poslední sezóny se navíc objevují odhady, že jeho honorář mohl dosahovat 1,9 milionu dolaru za epizodu. Jeho herecký styl – sarkastický, ironický, energický se stal značkou a otevřel mu dveře k dalším filmovým i televizním nabídkám.
Jeho cesta tedy není jen příběhem úspěchu, ale i kombinací talentu, investice do různých žánrů a odvahy riskovat a právě tyto prvky proměnily “chlapce s kamerou” ve hvězdu, která měla tu odvahu si říct o cenu, jež odrážela jeho centra moci.
Pád na dno: drogy, skandály a odhalení HIV
Po letech stáří v záři světel a rekordních honorářích přišel u Charlieho Sheena tvrdý obrat. Jeho životní styl – charakterizovaný heslem „sex, drugs & rock’n’roll“ se stal předmětem veřejné pozornosti i mediálních kritik. V médiích se objevovaly zprávy o rekurentních závislostech, agresivních incidentech a dramatických přetahování na place – např. během natáčení seriálu Two and a Half Men opakovaně absentoval, procházel léčbami a dokonce byl v roce 2011 smlouvou ukončen.
Veřejné přiznání nemoci přišlo v listopadu 2015, kdy Sheen oznámil, že je HIV pozitivní – přiznal, že diagnózu mu učinili zhruba čtyři roky předtím. To vyvolalo šok a otevřelo debatu o stigmatizaci HIV v roce, kdy informace stále čelily řadě předsudků.
Od té doby se Sheen podle svých slov drží antiretrovirové léčby. V jednom z rozhovorů uvedl, že je v průběhu léčby, že některé dny jsou náročnější, jiné zase „frickin’ cool“. Významný fenomén, nazvaný „Charlie Sheen effect“, poukazuje na to, že jeho odhalení zvýšilo zájem veřejnosti o testování na HIV, a prodej domácích testů ve Spojených státech během následujících týdnů výrazně vzrostl.
Dnes Sheen tvrdí, že virovou nálož má pod kontrolou a nepřenáší HIV na partnery. Jeho životní příběh tak následuje známý hollywoodský vzorec: výsostná sláva, dramatický pád a pokus o restart, který z něho udělá nejen příklad pro diskuzi o nemoci, ale i o síle comebacku.
Nová kapitola a snaha o restart
V posledních letech Charlie Sheen zvolil cestu klidnějšího života. Ve výjimečném rozhovoru pro People otevřeně hovořil o tom, že od roku 2017 žije střízlivě a že největší motivací byly pro něj jeho děti a potřeba být stabilní otec. Vrací se také k natáčení v projektu Possession pro People uvedl, že návrat do televize je pro něj „surrealistický“, ale že je připravený „opět se dát do práce“.
Sheen také chystá memoir The Book of Sheen a dokument aka Charlie Sheen, v nichž plánuje vyprávět svůj příběh bez líčení – včetně stinných let i hledání smíření. Podle jeho slov mu disciplína i rodinná podpora pomohly najít rovnováhu mezi minulostí a přítomností, a znovu aktivovat vášeň pro herectví – tentokrát s větší pokorou vůči sobě i světu.