Petříček hodlá kandidovat na místopředsedu ČSSD. Hamáček to vítá

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) chce na březnovém sjezdu sociální demokracie kandidovat na místopředsedu strany. Řekl to Mf Dnes, uvedl dnes server iDnes.cz. Petříček požádá o nominaci do vedení ČSSD na páteční schůzi pražské organizace strany, do které patří. Ministr čelí kritice prezidenta Miloše Zemana a KSČM, která podporuje menšinový kabinet ANO a ČSSD, šéf sociálních demokratů Jan Hamáček ale možnost jeho odchodu z vlády odmítl.

"V pátek nás čeká krajská konference naší pražské organizace ČSSD a já bych tam rád kolegy požádal o podporu na pozici místopředsedy strany," uvedl Petříček. "Pokud bude zájem, budu rád přispívat k tomu, aby se ČSSD jasněji profilovala například v otázkách zahraniční politiky a měla v této oblasti jasnější ukotvení. Jsem připraven se na této práci podílet," řekl.

Hamáček se dnes před zasedáním vlády ke kandidatuře Petříčka vyjádřil kladně. "Já samozřejmě vítám, že se objevují kandidáti do vedení sociální demokracie, sjezd máme za necelé dva měsíce. Já jsem řekl, že nebudu dávat seznam, koho bych si přál do vedení sociální demokracie, konec konců i já budu jeden z kandidátů, takže to nechám na delegátech sjezdu, ale s prací ministra jsem velmi spokojen a pokládám ho za jednu z nových tváří sociální demokracie," řekl Hamáček.

Petříček se stal minstrem zahraničí loni v říjnu poté, co ČSSD ustoupila Zemanovi a vzdala se nominace europoslance Miroslava Pocheho, kterého prezident odmítal. Hamáček ministra později označil za jednu z nových tváří ČSSD, kromě něj zmínil i ministryni práce Janu Maláčovou. O Maláčové se Hamáček zmínil i jako o političce, kterou by rád viděl ve vedení sociální demokracie. Zatím získala na tuto funkci jednu krajskou nominaci, a to od pardubické organizace.

Petříček se po jmenování opakovaně dostal do sporu se Zemanem. Prezident ho označil za loutku Pocheho, jemuž Petříček v Evropském parlamentu dělal asistenta. Zemanovi také vadila připravovaná změna klasifikace ambasád, kterou ale Petříček označil za technické opatření. Ministra kritizovala KSČM kvůli tomu, že stejně jako další země Evropské unie odsoudil ruské počínání v konfliktu s Ukrajinou v Azovském moři.

Proti Petříčkovi se vymezil i premiér Andrej Babiš (ANO), kterému vadilo ministrovo vyjádření, že ČSSD by měla trvat na Babišově odchodu z vlády do vyšetření kauzy Čapí hnízdo, v níž je předseda kabinetu trestně stíhán. Babiš na Nový rok také nevyloučil, že by mohl vyměnit některé členy kabinetu. ČSSD ale za svými ministry stojí a podle koaliční smlouvy nemůže jedna vládní strana rozhodovat o výměnách ministrů druhé strany.