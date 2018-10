Prezident jmenoval Petříčka ministrem zahraničí, Poche však ze scény možná zcela nezmizí

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Prezident Miloš Zeman v úterý jmenoval ministrem zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Dosud funkci zastával ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Zeman po jmenování Petříčka vyjádřil naději, že Česko bude mluvit navenek jedním hlasem. Jednotnou diplomacii a sebevědomou zahraniční politiku chce i nový ministr. Rád by se prý zaměřil na spolupráci v Evropské unii a v NATO, na ekonomickou diplomacii či rozvojovou pomoc.

Řízením ministerstva zahraničí byl od vzniku koaliční vlády ANO a ČSSD pověřen Hamáček, protože Zeman odmítl původního nominanta sociální demokracie Miroslava Pocheho. Dnes Zeman poděkoval Hamáčkovi za změnu nominace i premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který stejně jako prezident vyzýval k návratu Pocheho do Evropského parlamentu. Zeman v proslovu poděkoval i sám sobě za to, že se rozhodl k jmenování Petříčka.

Nový ministr po uvedení do úřadu řekl, že chce, aby Česko mělo sebevědomou zahraniční politiku. "Je to předpoklad, abychom mohli zajistit budoucí prosperitu země a bezpečnost občanů," řekl. Za důležité považuje rozvíjení sousedských vztahů, a to hlavně s Německem, které je podle něj hlavním českým partnerem v EU. Do Německa povede i jeho první zahraniční cesta, na kterou vyrazí v pátek a během níž se sejde s německým protějškem Heikem Maasem.

Petříček chce pracovat na českém ukotvení v EU a NATO, které jsou základem pro bezpečnost země. Zároveň se chce angažovat v globálních organizacích a usilovat o dodržování mezinárodního práva. Za jednu ze svých priorit nový ministr označil také rozvojovou pomoc a její efektivnější využívání.

Petříček se stal ministrem zahraničí poté, co ČSSD ustoupila z původní nominace svého europoslance Pocheho. Poche dosud pracoval na ministerstvu zahraničí na externí smlouvu jako politický tajemník, Petříček dnes uvedl, že zrušení této funkce bude jedním z prvních kroků, které v úřadu udělá. Zároveň ale nevyloučil možnost další spolupráce s Pochem, jemuž v minulosti dělal v Evropském parlamentu asistenta. "Já v tuto chvíli začínám sestavovat tým poradců, kteří budou z řad akademiků, bývalých diplomatů či politiků. S panem Pochem o tomto budu ještě hovořit," řekl.

Sedmatřicetiletý Petříček byl v minulém volebním období sedm měsíců náměstkem ministryně práce Michaely Marksové. Od letošního srpna působil na ministerstvu zahraničí jako politický náměstek. V minulosti také působil v EP, a to jako asistent europoslance Libora Roučka (ČSSD) v letech 2007 až 2009 a asistent Pocheho od roku 2014. Členem ČSSD je od roku 2005, letos kandidoval v čele stranické kandidátky v komunálních volbách v Praze 7, ale do zastupitelstva zvolen nebyl.

Jmenování ministra zahraničí je třetí personální změnou od červnového jmenování Babišově kabinetu. V červenci skončili kvůli podezření z plagiátorství diplomových prací ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a ministr práce Petr Krčál (ČSSD). Nahradili je Jan Kněžínek (za ANO) a Jana Maláčová (ČSSD).