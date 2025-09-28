Manžel Belohorcové bez obalu promluvil o nevěře a krizi manželství
28. 9. 2025
Vlasta Hájek podal jasné vyjádření a promluvil i o prodeji firmy.
Vlasta Hájek a Zuzana Belohorcová působí navenek jako stabilní pár. Nedávno ale prosákly na povrch zvěsti o možné nevěře a krizi.
„Nějakou dobu se tady šušká, že jdou od sebe. Hájek se má stěhovat z Tenerife a Zuzana s dětmi zůstávají. Je to milenka, kterou má mít celou dobu. Teď je to ale prý něco víc. Jde o realitní makléřku z jeho kanceláře,“ hlásil zdroj přímo z Tenerife pro eXtra.cz.
Hájek prakticky několik dní nato prodal firmu. Což byla podle všeho jen shoda náhod, ale načasování samozřejmě jen posílilo dohady.
Sám podnikatel se nechtěl pouštět do zevrubných rozborů a rozsáhlých traktátů. Svůj komentář k údajné nevěře a krizi shrnul pro magazín Expres do jediné věty: „Jsou to kecy.“
Prodej firmy nicméně nikterak nezastírá: „Ano, to je pravda. Prodali jsme to úžasným, třicetiletým klukům, kteří do toho dají nový nádech a strategii. Kupců jsme měli víc a za více peněz, ale rozhodli jsme se pro ně, sedlo si to,“ uvedl.
Spojitost s osobním životem ale dle Hájka neexistuje: „Určitě to nemá nic společného s nějakou vymyšlenou kauzou. S klukama jsme o tom jednali už čtyři měsíce.“