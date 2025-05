Chcete žít věčně? Tenhle muž se snaží oklamat smrt

20. 5. 2025 – 9:50 | Zpravodajství | Alex Vávra

Bryan Johnson investuje miliony dolarů ročně do zpomalení stárnutí a snahy o nesmrtelnost. Jeho extrémní metody budí obdiv i posměch – a on sám říká, že zemře tím nejironičtějším způsobem.

Bryan Johnson je americký podnikatel a technologický vizionář, který se v posledních letech dostal do centra pozornosti díky svému radikálnímu životnímu stylu a projektu nazvanému Blueprint. Ve svých sedmačtyřiceti letech vkládá Johnson ročně kolem dvou milionů dolarů do snahy zastavit, nebo alespoň výrazně zpomalit stárnutí – a ideálně žít věčně. Označuje se za „biohackera“ a svým tělem i myslí experimentuje s metodami, které by podle něj mohly lidstvu otevřít dveře k prodlouženému, možná až neomezenému životu. Jeho přístup zahrnuje kombinaci přísně kontrolované diety, intenzivního tréninku, pravidelného monitorování zdraví a užívání celé řady léků a doplňků stravy, často v experimentech, které by leckomu připadaly přehnané nebo rovnou šílené. V rámci svého režimu se například snaží snížit svůj biologický věk na úroveň teenagera – a podle výsledků některých měření se mu to v určitých ohledech i daří. Jeho plíce prý odpovídají osmnáctiletému, srdce má jako sedmatřicetiletý a pokožka vykazuje znaky mnohem mladšího člověka, než je on sám.

zdroj: Profimedia.cz

Není samozřejmě prvním člověkem v historii, který by se pokusil uniknout smrti, ale jeho otevřenost, technokratická přesnost a prezentace na sociálních sítích vyvolávají smíšené reakce. Zatímco někteří lidé otevřeně obdivují jeho odhodlání a pokrok, jiní ho neváhají označit za blázna nebo podivína. Díky sociálním sítím, zejména YouTube a Twitteru, se navíc může kdokoliv podělit o svůj názor – a lidé toho náležitě využívají. Johnson se tak stal nejen postavou vědecké snahy o překonání smrti, ale také terčem internetového humoru, posměchu i filozofických debat. Na jednu z vln kritiky reagoval nedávno přímo ve videu, kde se k celé věci postavil s nečekaným klidem a jistou filozofickou hloubkou. Podle něj nezáleží na tom, co lidé říkají – důležité je, co skutečně dělají. Věří, že jeho směr je nevyhnutelně správný, a jediná otázka podle něj zní: „Přidáte se jako první, nebo až jako poslední?“ Zpochybnil i samotnou lidskou schopnost nezávislého myšlení. „Nikdo z nás vlastně neví, o čem mluví. Když se nad sebou zamyslíme, zjistíme, že nejsme tak nezávislí, jak si myslíme. Děláme to, co dělají ostatní, chceme být součástí kmene, nechceme být vyčleněni,“ řekl.

Přesto všechno ale neztrácí nadhled – a smysl pro humor. Na Twitteru například napsal: „Garantuju vám, že zemřu tím nejironičtějším způsobem. Doufám, že si to všichni užijete.“ A jeho sledující mu přání rádi splnili. V komentářích se objevily desítky nápadů na to, jak by mohl Johnson nakonec zemřít – od udusení se exotickým zdravým jídlem, přes pád do jámy plné vitamínových doplňků, až po scénář, kdy konečně dosáhne nesmrtelnosti, ale pak uvízne v ponorce na dně oceánu bez možnosti úniku. Ať už se na jeho misi díváme jako na inspirativní cestu pokroku, nebo na zvláštní výstřelek digitální doby, jedno je jisté: Bryan Johnson rozvířil debatu o smyslu lidského života, technologiích a hranicích toho, co jsme ochotni obětovat ve jménu „věčného mládí“. A i když se mu třeba žít věčně nepodaří, rozhodně tu po sobě zanechá otázky, na které budeme odpovídat ještě dlouho.