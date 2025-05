Petice volá po zásadní reformě opatrovnického systému

22. 5. 2025 – 10:16

Skupina odborníků spustila petici, která upozorňuje na závažné systémové nedostatky současného opatrovnického systému v České republice. Ten podle iniciátorů často selhává při rozhodování o úpravě poměrů k nezletilým dětem a má dalekosáhlý negativní dopad nejen na děti a jejich rodiče, ale i na celou společnost.

Petice obsahuje deset konkrétních požadavků. Mezi nejdůležitější patří jasné stanovení dolní věkové hranice pro nařizování střídavé péče, ze které se často stává paušalizované rozhodování bez ohledu na věk dítěte. Ve střídavé péči nám dnes končí dokonce i kojenci a batolata, čímž dochází k narušování rané vztahové vazby na primárního pečovatele s dalekosáhlými důsledky pro zdravý psychický vývoj dítěte. Mezi další požadavky patří respektování intimní povahy kojení a ochrana mateřského rozhodování v této oblasti. „Problémy, kterým v praxi čelíme v souvislosti se změnou rozhodování ve prospěch střídavé péče jsou úplně jiné, než před 10ti či 15ti lety, ale systém se na ně neadaptoval. Chceme, aby opatrovnický aparát lépe chránil zájmy dětí a reagoval na reálné životní situace, ve kterých se rodiny ocitají,“ uvádí jedna z organizátorek Mgr. Daniela Holá.

Signatáři také apelují na obezřetnost při rozhodování o střídavé péči v případech vysokého konfliktu nebo domácího násilí. „Tam, kde dochází k násilí, manipulaci, nebo zastrašování je střídavá péče naprosto nevhodná a může dítěti i druhému rodiči velmi ublížit,“ uvádí další ze signatářek psycholožka Mgr. Helena Petrová. Zásadní je podle autorů petice i zákaz mediace v případech domácího násilí a zavedení pravidla „no contact“. Domácí násilníci využívají společných dětí pro udržení kontroly nad bývalým partnerem, což má velmi destruktivní dopad na oběť domácího násilí, ale i na dítě, které se stává prostředkem boje. Rodičům by měli být v těchto případech dány možnosti a nástroje pro to, vyhnout se osobnímu kontaktu s problémovým expartnerem.

Systémové změny a klíčové požadavky: bezpečí, odbornost, respekt k dítěti

Autoři petice upozorňují také na potřebu změn v oblasti majetkových práv manželů. Dlouhé a složité majetkové spory podle nich ohrožují zejména ekonomicky slabší rodiče a negativně ovlivňují i psychiku dětí. Velkou pozornost věnují i nedostatečné úpravě role orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v soudních řízeních. „Bez jasného vymezení práv a povinností OSPOD nemají rodiny právní jistotu a dítě často nemá efektivní zastání,“ varuje další ze signatářek, advokátka Mgr. Markéta Chudáčková. Podle ní je potřebná zásadní změna ve vzdělávání soudců a opatrovníků. Ti by měli mít odborné znalosti z vývojové psychologie, viktimologie a dospělé psychopatologie. Náročné případy by pak měly řešit mezioborové týmy složené z právníků, psychologů a sociálních pracovníků.

Důsledná ochrana práv a rychlá náprava chyb

Signatáři petice také upozorňují na aktuální nedostatek soudních znalců a volají po větší flexibilitě při zapojení psychologů a psychiatrů do soudních řízení. Nemusí se jednat výhradně o soudní znalce – rozhodující by měla být jejich kvalifikace a zkušenost s konkrétní rodinou. V neposlední řadě dokument žádá důslednou ochranu základních práv dětí i rodičů v soudních řízeních a posílení kontrolní role Ústavního soudu. „Soudní rozhodnutí musí být transparentní, konkrétně a jasně odůvodněná. Pokud tomu tak není, musí existovat možnost efektivního přezkumu,“ uvádí Chudáčková. Důležitá je podle ní role a odpovědnost soudců s tím, že pokud dojde ke zjevnému pochybení, měl by existovat rychlý mechanismus nápravy. „Stát se musí hlásit k odpovědnosti za svá rozhodnutí. Děti a rodiny nesmí zůstávat bez pomoci a spravedlnosti,“ uzavírá Chudáčková.

Petice, kterou během několika málo dnů podpořila řada renomovaných odborníků, zamířila do Poslanecké sněmovny. „Tento problém není marginální, týká se ročně tisíců rodin a opakovaně se na mě obracejí rodiče, psychologové i pracovníci OSPOD. Proto považuji za správné a nutné otevřít odbornou i legislativní diskusi o změnách v rodinném právu a rozhodování soudů v opatrovnických řízeních,“ doplňuje lidovecký poslanec MUDr. Tom Phillip.

Petice je nyní otevřena i široké veřejnosti. Zájemci ji mohou najít a podepsat online -https://portal.gov.cz/e-petice/1153-petice-za-odpovedne-rozhodovani-v-opatrovnickych-sporech-tykajicich-se-deti