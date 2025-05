Žena přes noc ztratila schopnost mluvit cizí řečí. Důvod vyděsí

22. 5. 2025 – 10:04 | Zpravodajství | Alex Vávra

Byla mladá, zdravá a anglicky mluvila jako rodilá. Jenže pak přišel okamžik, kdy jí jazyk zcela vypověděl službu – ze dne na den nedokázala říct jediné slovo. Lékaři netušili proč a to, co nakonec zjistili, šokovalo i je.

Čínští lékaři byli nedávno svědky zcela nečekaného a zarážejícího případu, který jako by vypadl z nějakého sci-fi filmu. Mladá žena, teprve čtyřiadvacetiletá studentka, která předtím plynně hovořila anglicky, se jednoho dne během běžné výuky zhroutila a následně zjistila, že z neznámého důvodu už nedokáže říct jediné anglické slovo. Nešlo o obyčejné zapomenutí slovní zásoby ani o nervozitu – jazyk, kterým denně mluvila, najednou jako by z její mysli zmizel. Přestože anglicky stále rozuměla a bez problémů četla texty, její schopnost jazyk aktivně používat byla pryč. Mluvila pouze mandarínsky a kantonsky. Sama situaci nedokázala pochopit a vyděšená navštívila nemocnici. Byla přijata na neurochirurgii Provinční lidové nemocnice v Kantonu, kde se její případ okamžitě dostal do rukou specialisty Wana Fenga. Prvotní podezření lékařů směřovalo k nádoru, který mohl zasáhnout jazykové centrum v mozku. Jenže výsledky magnetické rezonance odhalily něco jiného – krvácení v levé motorické oblasti mozku. Právě tato nehoda narušila schopnost mozku koordinovat pohyb při mluvení anglicky, zatímco ostatní jazyky zůstaly nedotčené.

Lékaři okamžitě rozhodli o operaci, která měla ulevit tlaku způsobenému krvácením. A tehdy nastalo něco neuvěřitelného. Sotva žena procitla po zákroku, znovu plynně mluvila anglicky, jako by se nikdy nic nestalo. Jazyk, který byl po několik dní jakoby uzamčený hluboko v její hlavě, se náhle plně obnovil. Mladá pacientka mohla pokračovat ve svém studiu v zahraničí, jako by žádné drama nikdy neexistovalo. Příběh se rychle rozšířil po čínských sociálních sítích a okamžitě se stal virálním. Místo soucitu však začaly převažovat ironické a vtipné reakce. Lidé se začali ptát, zda by jim lékaři nemohli "přeoperovat mozek" tak, aby konečně zvládli cizí jazyk. „Co je to za zákrok? Mluvíte po něm anglicky?“ zněl jeden z komentářů. Jiný uživatel si dělal legraci: „Pane doktore, lůžko číslo tři si prosí zákrok na němčinu, děkujeme.“

Ačkoli celá záležitost pobavila internet, pro odborníky šlo o mimořádně vzácný případ jazykově selektivní afázie – poruchy řeči, kdy mozek náhle přestane ovládat jeden konkrétní jazyk, zatímco ostatní zůstávají nepoškozené. V tomto případě šlo o efekt přesného poškození v oblasti, kde se aktivní znalost angličtiny "uložila", zřejmě kvůli jejímu intenzivnímu užívání během pobytu v zahraničí. Že se ale jedná o tak přesně lokalizovaný problém, který lze chirurgicky odstranit s okamžitým výsledkem, je podle lékařů naprosto výjimečné. Příběh tak zůstává nejen medicínskou raritou, ale i důkazem, jak málo víme o tom, jak náš mozek skutečně zpracovává a uchovává různé jazyky. A i když se někomu může zdát humorný, ve skutečnosti odhaluje fascinující a stále tajemné zákoutí lidského vědomí.