Pes, kvůli kterému se změnil zákon. Roky lehal u hrobu své majitelky
13. 2. 2026 – 15:27 | Zpravodajství | Alex Vávra
Věrnost jednoho psa změnila zákony nejlidnatějšího brazilského státu. São Paulo nově umožňuje pohřbívat domácí mazlíčky do rodinných hrobů a oficiálně tak uznává silné pouto mezi lidmi a jejich zvířaty. Příběh Boba Hrobníka se stal symbolem země, kde jsou psi a kočky plnohodnotnou součástí rodiny.
V zemi, kde mají psi vlastní hotely, lázně i cukrárny a kde se z pouličních kříženců stávají filmové hvězdy, se vztah mezi lidmi a jejich zvířaty posunul na novou úroveň. Nejlidnatější brazilský stát São Paulo nyní umožňuje, aby domácí mazlíčci odpočívali po smrti ve stejném hrobě jako jejich rodiny. Zákon, který vstoupil v platnost tento týden, není jen technickou úpravou pohřebních pravidel. Je symbolem proměny společnosti, v níž jsou psi a kočky stále častěji vnímáni jako plnohodnotní členové rodiny.
Impulzem k přijetí normy byl příběh psa přezdívaného Bob Hrobník. Po smrti své majitelky v roce 2011 zůstal na hřbitově v Taboão da Serra a odmítal odejít. Rodina se jej několikrát pokusila odvést domů, ale pes se vždy vrátil k místu, kde byla pohřbena jeho opatrovnice. Zaměstnanci hřbitova mu nakonec poskytli zelenou boudu, starali se o něj a přijali ho jako součást každodenního života areálu.
Bob se postupně stal známou postavou. Doprovázel pohřební průvody a snažil se rozptýlit truchlící, často s míčkem v tlamě. Lidé, kteří přicházeli dát poslední sbohem svým blízkým, v něm nacházeli nečekaný zdroj útěchy. V roce 2021 jej mimo hřbitov srazilo vozidlo a pes uhynul. Městská rada tehdy udělila výjimku a dovolila jeho pohřbení po boku majitelky. Na jeho počest byla díky sbírce organizace Patre vztyčena socha, která dodnes připomíná jeho neobyčejnou věrnost.
Zákon inspirovaný příběhem
Nově přijatá legislativa umožňuje pohřbívání psů a koček do rodinných hrobů a mauzoleí, pokud jsou splněny hygienické normy. Konkrétní podmínky stanovují místní pohřební služby. Podle autorů zákona jde o uznání emocionálního pouta mezi lidmi a jejich zvířaty a o důstojnější alternativu ke kremaci, která byla dosud jedinou legální možností a pro mnohé rodiny finančně náročná.
São Paulo není prvním státem, který takový krok učinil. Podobná úprava už platí například v Rio de Janeiru či Santa Catarině a federální návrh zákona čeká na projednání v dolní komoře parlamentu. Přesto právě příběh Boba dal celé věci silný lidský rozměr. Z lokální legendy se stal argument pro změnu práva.
Zákon přichází v době, kdy Brazílii zasáhla vlna emocí kvůli brutálnímu zabití oblíbeného pouličního psa jménem Orelha ve městě Florianópolis. Případ vyvolal protesty v několika velkých městech a otevřel širší debatu o ochraně zvířat a jejich postavení ve společnosti. I tyto události posílily tlak na politiky, aby vztah lidí ke zvířatům brali vážně.
Země, kde jsou mazlíčci součástí rodiny
Brazílie má podle údajů institutu Pet Brasil třetí největší populaci domácích mazlíčků na světě. V zemi s 213 miliony obyvatel žije přibližně 160 milionů zvířecích společníků. Klesající porodnost a rostoucí střední třída přispívají k tomu, že mnozí lidé investují více času i peněz do péče o své psy a kočky. Vznikají specializované kliniky, hotely, luxusní salony i tematické akce.
Stát São Paulo letos přijal také zákon, který uznává kulturní význam typického karamelově zbarveného pouličního psa známého jako Caramelo. Cílem bylo bojovat proti předsudkům vůči zvířatům bez jasně definovaného plemene. I to ukazuje, že zvířata nejsou v Brazílii jen soukromou záležitostí majitelů, ale i součástí širšího kulturního a společenského příběhu.
Možnost společného pohřbu tak není jen administrativní změnou. Odráží hlubší proměnu hodnot, v níž se hranice mezi lidským a zvířecím světem v rovině citů stírá. Příběh jednoho věrného psa, který deset let hlídal hrob své majitelky, se stal symbolem toho, že láska a oddanost nekončí ani smrtí. A v Brazílii nyní dostaly své místo i v zákoně.