Penny vyrazilo do útoku: máslo za 24,90 a mléko pod deset korun

17. 1. 2026 – 9:55 | Zprávy | Anna Pecena

Leták Penny platný od 15. 1. do 21. 1. 2026 servíruje přesně to, co zákazníci chtějí slyšet. Nízké ceny základních potravin, výrazné slevy na maso, pečivo i sladkosti a pár „nášlapných min“, které nutí přehodnotit celý nákupní seznam. Tohle je jeden z těch týdnů, kdy se vyplatí jít do Penny cíleně a bez zbytečných odboček.

Penny v aktuální nabídce sází hlavně na osvědčené taháky. Hned na první pohled zaujme máslo za 24,90 Kč za 250 g, což je cena, která se už dnes vidí málokde. K tomu trvanlivé polotučné mléko za 9,90 Kč a je jasné, že základ do lednice se dá pořídit bez výčitek. Nechybí ani listové těsto Penny v akci za 13,90 Kč nebo mascarpone San Fabio za 38,90 Kč.

Jídlo na víkend i rychlé večeře

Velkou pozornost si zaslouží mražená pizza San Fabio Margherita, která vychází na 24,90 Kč. Pro rychlou večeři ideální volba, zvlášť když běžná cena je výrazně vyšší. Milovníky jednoduchého vaření potěší i gnocchi, těstoviny nebo omáčky, které se v letáku objevují se slevami kolem třiceti procent.

Z nápojů stojí za zmínku Prosecco Filipetti za 59,90 Kč, což z něj dělá jedno z nejlevnějších prosecc v běžném řetězci. Kdo dává přednost nealku, může sáhnout po Kofole za 99,90 Kč za rodinné balení. A ano, i tady je sleva citelná.

Maso, které rozhoduje o nákupu

Masová nabídka patří k nejsilnějším stránkám letáku. Kuřecí stehenní řízky se prodávají za 119,90 Kč za kilo, vepřový bok s kostí vychází na 109,90 Kč a mleté hovězí maso je k dostání za 99,90 Kč za kilogram. Pro běžnou domácnost jde o ceny, které dávají smysl a umožňují plánovat vaření na několik dní dopředu.

Ryby nejsou stranou. Lososový filet se v letáku objevuje za 32,90 Kč za balení, což z něj dělá zajímavou alternativu k masu, aniž by to zruinovalo rozpočet.

Sladké, slané a něco navíc

Penny tradičně přidává i drobnosti, které skončí v košíku „mimo plán“. Tatranky, oplatky nebo slané snacky se pohybují kolem 12 až 29 korun. Z pečiva zaujme chléb Karlova koruna za 29,90 Kč nebo sladké pečivo od 6,90 Kč za kus.

Celkově jde o leták, který míří na jistotu. Žádné experimenty, ale ceny, které dokážou přitáhnout i zákazníky, kteří jinak Penny míjejí. Platnost od 15. 1. do 21. 1. 2026 jasně naznačuje, že kdo chce ušetřit, neměl by otálet. Tento týden totiž rozhoduje každá koruna.

Nejnovější články