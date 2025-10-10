Penny Market odhalil slevy, které vás donutí běžet nakupovat
10. 10. 2025 – 9:59 | Zprávy | Anna Pecena
Leták Penny platný od 9. do 15. října 2025 přináší slevovou smršť, kterou jen tak něco nepřekoná. Pokud jste si mysleli, že po létě už vás v obchodě nic nepřekvapí, připravte se na pořádnou nákupní jízdu. Ceny základních potravin i oblíbených dobrot totiž spadly o desítky procent.
Podzimní vlna slev dorazila do Penny Marketu a letos opravdu stojí za to. Obchodní řetězec se rozhodl přitáhnout zákazníky masivními akcemi napříč celým sortimentem – od ovoce přes maso až po drogerii. Leták platí od 9. do 15. října 2025 a nabídka je nabitá až po okraj.
Ovocná lavina za pár korun
Podzim patří vitamínům, a Penny to ví. Dýně Hokkaidó za 16,90 Kč za kilo, jablka Golden Delicious za 19,90 Kč, hrozny bílé bezsemenné za 24,90 Kč nebo citrony po 24,90 Kč – to jsou ceny, které potěší každého. Banány za 21,90 Kč/kg a rajčata cherry po 6,90 Kč za 100 g jen potvrzují, že ovoce a zelenina už nemusí být luxus. Všechno vypadá čerstvě a za ceny, které byste čekali spíš někde před deseti lety.
Maso, mléko a pivo: trojice, která potěší peněženku
Milovníci masa si přijdou na své – kuřecí prsní řízky pořídíte za 129,90 Kč/kg, vepřová plec bez kosti stojí jen 89,90 Kč/kg. A k tomu pivo Radegast výčepní 10° za 13,90 Kč? Ideální kombinace pro víkendový gril nebo fotbalový večer. Penny zlevnilo i základní potraviny – trvanlivé mléko Boni 3,5 % stojí jen 15,90 Kč/l, máslo Boni 250 g za 44,90 Kč, tavený sýr Président za 24,90 Kč a mléčná rýže Kunín za 13,90 Kč. Kdo chce doplnit zásoby do lednice, má právě teď ideální příležitost.
Sladkosti a drogerie: výbava pro podzimní pohodu
K podzimu neodmyslitelně patří sladké drobnosti a teplo domova. Penny sází i na tento segment. Fidorka vás vyjde na pouhých 8,90 Kč, čokoláda Enjoy 100 g stojí 29,90 Kč a káva Jacobs Krönung 200 g vyjde na 139,90 Kč. Kdo chce doplnit domácnost, ocení i akce na toaletní papír Wippy (3 vrstvy) za 39,90 Kč, kapsle do myčky Jar All in 1 za 199,90 Kč a prací kapsle Ariel za 379,90 Kč. Prakticky všechno, co potřebujete, najdete v akci.
Penny Market letos na podzim ukazuje, že slevy nemusí být jen reklamní trik. Leták od 9. do 15. října 2025 přináší reálné úspory a výběr, který potěší i náročnější zákazníky. Jen pozor – akce platí pouze do úterý 15. října, takže kdo chce ušetřit, měl by si pospíšit. V regálech už to začíná mizet.