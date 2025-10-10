Do důchodu zase dříve? Ale kdo to zaplatí?
10. 10. 2025 – 9:38 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Strany chystající novou vládu plánují velký návrat k „štědřejším“ důchodům. ANO, SPD a Motoristé se shodují: zvyšování důchodového věku se zastaví, valorizace se vrátí na původní úroveň. Ekonomové ale varují – mladí budou muset ročně zaplatit víc než sto miliard navíc.
Důchod do 65 a víc peněz pro seniory
Po volbách se rýsuje vláda, která chce zvrátit změny v penzijním systému zavedené Fialovým kabinetem. Hnutí ANO oznámilo, že důchodový věk zastropuje na 65 letech a obnoví takzvané spravedlivé valorizace. „Zastropujeme důchodový věk na 65 letech, obnovíme spravedlivé valorizace a rozšíříme předčasné důchody na další náročné profese,“ slíbilo ANO už ve svém programu.
Stejný postoj mají i SPD a Motoristé, s nimiž Babišovo hnutí jedná o sestavení vlády. Dnešní systém postupně zvyšuje věk odchodu do penze o dva měsíce ročně, takže hranice 65 let by nastala kolem roku 2030. Pro mladší ročníky by se měla dál posouvat až na 67 let – nový kabinet to ale chce zastavit.
Podobně chce ANO vrátit i štědřejší výpočet valorizací, který Fialova vláda zrušila. Penze by tak opět rostly o inflaci a polovinu růstu reálných mezd místo současné třetiny. Pro důchodce by to znamenalo stovky korun navíc, ale až po odeznění inflačního propadu. „Realisticky by k tomu mohlo dojít v roce 2027. Důchody by se tak o jejich růst mohly valorizovat poprvé v lednu roku 2029,“ odhadl ekonom Vít Hradil ze společnosti Investika.
Ekonomové bijí na poplach: stovky miliard v ohrožení
Odborníci ale varují, že zrušení reformy může státní finance rozkolísat. Podle analýzy Národní rozpočtové rady by se deficit důchodového systému mohl ve druhé polovině století prohloubit o 1,2 procenta HDP, tedy zhruba o 110 miliard korun ročně. „Snížení by znamenalo prohloubení očekávaného deficitu důchodového systému v kritickém období, tedy v padesátých letech tohoto století, o 1,2 procenta hrubého domácího produktu,“ upozorňuje Hradil.
A kdo to zaplatí? „Ta bude nucena na ně nějak vydělat. Na dluh tento deficit trvale financovat nebude možné,“ dodává ekonom s odkazem na budoucí generace.
Většina evropských zemí přitom naopak důchodový věk zvyšuje, aby udržela penzijní systém nad vodou. Český plán tak jde proti proudu.
Kde vzít a nekrást?
Otázka financování zůstává nejasná. ANO sází na „potírání šedé ekonomiky“, Motoristé věří v digitalizaci státu a SPD by ráda omezila levnou zahraniční pracovní sílu, aby českým zaměstnancům rostly mzdy i odvody.
Hnutí ANO navíc chce motivovat seniory, aby pracovali déle – za každý rok navíc by se měl důchod zvýšit o 1,5 procenta.
Jenže podle analytika Lukáše Kovandy to nestačí. „Žádná ze stran nenavrhuje opatření takového rozsahu, aby měla reálnou šanci zvýšené výdaje na důchody kompenzovat,“ konstatuje ekonom.
Nová vláda tak bude muset hledat, kde stovky miliard ročně vzít – nebo kdo je zaplatí. A mladší generace už tuší odpověď.