Peníze zabíjejí lásku: Neuvěříte kolik vztahů končí kvůli financím
6. 9. 2025 – 9:42 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Rozdělené účty, tajné příjmy a hádky o to, kdo platí účty. Podle nového průzkumu finanční skupiny Partners je právě odlišný pohled na peníze jedním z nejčastějších důvodů, proč Češi končí své vztahy. Peníze se tak ukazují být mnohem silnější rozbuškou než nevěra.
Vztahy často neukončuje jen ochladnutí citů nebo rozdílné životní cíle. Velkým strašákem českých domácností jsou finance. Přes 30 procent lidí, kteří prošli rozpadem vztahu, přiznává, že za krachem stály právě peníze. A nejde o ojedinělý jev – tři čtvrtiny párů uvádějí, že se s finančním napětím potýkají pravidelně.
Peníze a domácí práce: výbušná kombinace
Podle psychoterapeutky Markéty Šetinové spolu souvisí finanční hádky i konflikty kolem domácnosti. „Napětí často vzniká v tom, jak si partneři rozdělí nejen výdaje, ale i práci, která se neplatí – tedy péči o domácnost a děti,“ vysvětluje. Tradiční model, kdy muž vydělával a žena se starala o domov, už dávno neplatí. Většina rodin dnes potřebuje oba příjmy, což tlak na společnou kasu ještě zvyšuje.
Nejčastějším spouštěčem sporů jsou pravidelné výdaje – účty, nákupy a běžný chod domácnosti. To přiznalo 57 procent lidí, kteří se někdy kvůli penězům pohádali. Naopak velké nákupy, jako je auto nebo dovolená, jsou důvodem neshod u necelé třetiny párů.
Tajné peníze pod polštářem
Průzkum ukázal i to, že finanční transparentnost ve vztazích není samozřejmostí. Jedenáct procent Čechů přiznalo, že má „tajné příjmy“ – část peněz, o nichž partner neví. Dalších pět procent se k otázce raději vůbec nevyjádřilo.
Motivy jsou různé: většina lidí si tak buduje rezervu pro případ rozchodu, jiní se chtějí vyhnout hádkám nebo si dopřát osobní radosti. Výše takové skryté částky se nejčastěji pohybuje mezi pěti a deseti procenty měsíčního příjmu. A co je pozoruhodné: právě lidé, jejichž předchozí vztah padl kvůli penězům, mají tajné finance nejčastěji.
Podle Šetinové se k tomu někdy přidává i utrácení za věci, které partner nikdy nemá zjistit – a ne zřídka se to váže k nevěře.
Společný účet jen pro menšinu
Pouze 29 procent českých párů používá společný účet, kam jdou všechny příjmy. Nejvíce je to běžné u starších dvojic, zatímco mladší generace preferuje oddělené účty a přispívání podle výše příjmů.
„Lidé si často pamatují jen jednu částku, ale nesledují, jak se příjmy partnera v čase mění,“ upozorňuje finanční poradce Matúš Kuchálik. Dodává, že nejvíc informací o příjmech protějšku mají ti, kdo peníze skutečně sdílejí.
Výsledek průzkumu je jasný: pokud se Češi chtějí vyhnout rozchodům, měli by se naučit o penězích mluvit. Protože právě finance jsou vedle domácích prací největším minovým polem partnerského života.