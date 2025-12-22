Pavel dnes přijme Turka, Motoristé trvají na tom, aby se stal ministrem
22. 12. 2025 – 9:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel dnes dopoledne přijme na Pražském hradě čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka.
Strana trvá na tom, aby se Turek stal ministrem životního prostředí. Úřad vede dočasně ministr zahraničí a předseda strany Petr Macinka.
Pavel novou vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval před týdnem. Předtím se sešel se všemi kandidáty na ministry kromě Turka, kterému v tom zabránily zdravotní problémy. Prezident opakovaně uvádí, že má ke jmenování Turka výhrady například kvůli jeho postoji k právu a pravidlům.
Motoristé přesto trvají na tom, že by se měl Turek stát členem vlády. Předseda poslanců SPD Radim Fiala v neděli v televizi CNN Prima News řekl, že pokud jej strana skutečně navrhne premiérovi Andreji Babišovi (ANO), koalice to zpochybňovat nebude a další rozhodnutí bude na prezidentovi.
Turek čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Poslanec se za výroky omluvil, u některých ale autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Prezident opakovaně uvedl, že si jen těžko dovede představit nějaký argument, který by jeho dlouhodobě vytvářený názor změnil.
Macinka dříve uvedl, že je připraven resort životního prostředí vést po dobu nezbytně nutnou. Chtěl by, aby vláda byla plně personálně obsazena nejpozději v době, kdy bude žádat Sněmovnu o důvěru, tedy do 13. ledna.