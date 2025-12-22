Kráska z muzikálů má o odvěkém dilematu jasno: "Být ženou je boží"
22. 12. 2025 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Překrásná muzikálová diva by rozhodně neměnila.
Otázka, kterou jen tak nerozlouskneme: Je totiž velmi obtížné přijít s dostatečně erudovanou odpovědí, protože je prakticky nemožné si doopravdy vyzkoušet oboje.
Žije se lépe mužům, nebo ženám? Nejspíš nejpravděpodobnější reálná odpověď by byla něco ve stylu, že zkrátka všichni máme své horní i dolní amplitudy a nedá se říct, kdo se má vždycky líp...
Permanentní horní amplitudu nicméně, zdá se, zažívá krásná zpěvačka a herečka Karolína Tóthová. Její sledující na Instagramu těší nejen uměním, ale občas také pohledem na neskutečnou postavu v plavkách,
„Co si budem, jsem plážová holka. A když objevím krásnou pláž, musím si na ní samozřejmě udělat hned několik fotek. Z boku, zepředu a zezadu, protože to mi sluší nejvíc,“ psala například k letní sérii v bikinách.
Také se ale umí zaměřit na osobní rozvoj a vnitřní klid: „Jediný spolehlivý způsob jak si odpovědět na naše otázky a nasměrovat svoji pozornost správným směrem, je podívat se do zrcadla, které nám nastavuje každý člověk a každá situace v našem životě,“ psala zase k jiné fotce před necelýma dvěma měsíci.
Jedno je ale jasné. Rozhodně by neměnila a odpověď na neřešitelnou otázku jí vlastně také nedělá problém: „Být ženou je boží!“ měla jasno u dalšího příspěvku.
Nezbývá než popřát, ať elán vydrží. Karolína je vtělená radost pro uši i oči, a takové přeci není nikdy dost.
