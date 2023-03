Patnáct let vězení pro Cichanouskou, souzena byla v nepřítomnosti

Vinnými dnes soudce uznal také další obžalované ve stejném procesu. Jeden z opozičních předáků a bývalý ministr kultury Pavel Latuška dostal trest 18 let vězení a zbylí tři obžalovaní po 12 letech za mřížemi. Všichni čtyři žijí v zahraničí a byli souzeni v nepřítomnosti. Pokud by se Cichanouská nacházela v Bělorusku, musela by si trest odpykat v trestanecké kolonii s obecným režimem.

„Patnáct let vězení. Takto režim ‚odměnil‘ mou práci na demokratických změnách v Bělorusku. Dnes ale nemyslím na mé vlastní odsouzení. Myslím na tisíce nevinných, zadržených a odsouzených ke skutečným trestům vězení,“ uvedla v reakci na dnešní verdikt Cichanouská, která zároveň slíbila, že bude nadále usilovat o jejich propuštění.

15 years of prison.



This is how the regime “rewarded” my work for democratic changes in Belarus.



But today I don't think about my own sentence. I think about thousands of innocents, detained & sentenced to real prison terms.



I won't stop until each of them is released. pic.twitter.com/9kQREV0sgl