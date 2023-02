Paroubkův návrat: Jeho nový spolek Nespokojení má být základem levicového hnutí

Bývalý premiér a někdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek založil spolek Nespokojení, který by měl dát základ novému levicovému hnutí. To by mělo vzniknout na přelomu srpna a září. Příští rok se s ním chce Paroubek zúčastnit voleb do Evropského parlamentu, případně i krajských voleb.

Paroubka podle serveru iDNES.cz přivedla k založení nového politického uskupení současná situace, ke spolupráci chce oslovit členy, bývalé členy a příznivce levicových stran. „A nemusí to být jen sociální demokraté, ale mohou to být i komunisté, lidé ze Suverenity, Domova nebo Národních socialistů,“ řekl bývalý šéf sociální demokracie. Server doplnil, že spolek Nespokojení bude nyní vytvářet pro nové politické hnutí krajské struktury. Angažovat by se v něm mohli podle Paroubka mimo jiné i někdejší úspěšní poslanci nebo hejtmani ze sociální demokracie. Koho chce oslovit, ale neuvedl. Paroubek byl dlouholetým členem ČSSD, pod jeho vedením strana vyhrála krajské a senátní volby 2008 a volby do Poslanecké sněmovny 2010. Po sněmovních volbách v roce 2010, v nichž sociální demokracie navzdory volebnímu vítězství nezískala dostatečný počet mandátů na sestavení vlády, Paroubek rezignoval na předsednickou funkci. V roce 2011 vystoupil i ze strany a následně založil politickou stranu Národní socialisté - levice 21 (NS-LEV 21), se kterou se několikrát pokoušel uspět ve volbách. V čele LEV 21 skončil na podzim 2014 a o dva roky později z ní odešel. V roce 2017 se Paroubek pokoušel o návrat do ČSSD, ale neúspěšně. Jeho návrat si nepřál mimo jiné tehdejší předseda strany Bohuslav Sobotka. Paroubek po neúspěchu u ČSSD v roce 2018 kandidoval jako nezávislý do Senátu v obvodu Ostrava - město, a to s podporou ostravských sociálních demokratů i tehdejšího předsedy strany Jana Hamáčka, ale neuspěl. Mohlo by vás zajímat Podpořte Paroubkovu kandidaturu do Senátu, žádá Hamáček ČSSD. Má prý co nabídnout

