Pavlovu inauguraci bude moci veřejnost sledovat z Hradčanského náměstí a třetího nádvoří

Veřejnost bude moci sledovat inauguraci nového prezidenta Petra Pavla, která se uskuteční 9. března, z velkoplošných obrazovek na Hradčanském náměstí a třetím nádvoří. Pracovníci hradní a sněmovní kanceláře s budoucí kancléřkou Janou Vohralíkovou dnes doladili všechny důležité detaily inaugurace a předali si seznamy hostů.

Jak novinářům po společném jednání řekl kancléř sněmovny Martin Plíšek, účastníci dnešní schůzky se domluvili na tom, že Pražský hrad bude v den inaugurace přístupný veřejnosti, která bude moci akt sledovat z velkoplošných obrazovek na Hradčanském náměstí a třetím hradním nádvoří. „Budeme se třetí nádvoří a Hradčanské náměstí snažit maximálně otevřít,“ řekla Vohralíková. Dohoda je na nutných bezpečnostních koridorech, u vstupu do areálu budou zachovány současné bezpečnostní rámy.

Na konci tohoto týdne budou rozesílány pozvánky pro hosty do Vladislavského sálu i na další akce, které budou bezprostředně navazovat, uvedl Plíšek. „Seznamy zvaných hostů jsme dnes definitivně odsouhlasili a vzájemně předali,“ dodal.

Inauguraci bude předcházet společný oběd končícího a nastupujícího prezidenta s manželkami na Pražském hradě, doplnil hradní kancléř Vratislav Mynář. „Bude v jedné speciálně vybrané místnosti na Pražském hradě, prezident Miloš Zeman se zúčastní inaugurace, oběda, ale z číše vína se omluvil,“ řekl Mynář.

Pavel složí slib do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na společné schůzi obou parlamentních komor, která se uskuteční od 14:00 ve Vladislavském sále, a přednese projev. Schůze by měla trvat asi 50 minut, poté se hosté přesunou z Vladislavského do Španělského sálu, uvedla Vohralíková. „Budou zde doplněni ostatními hosty, mezitím pan prezident vyjde na balkon, kde pozdraví veřejnost, potom půjde k soše prezidenta Masaryka. Poté, co položí květinu, by se rád pozdravil s veřejností, která věřím, že bude lemovat cestu,“ uvedla.

Je přede mnou příjemná povinnost podepsat 850 pozvánek na inaugruaci zvoleného prezidenta @general_pavel. pic.twitter.com/izeOh0Vgk2 — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) February 22, 2023

Kancléři již dříve uvedli, že se počítá s účastí asi 800 hostů ve Vladislavském sále a na následnou číši vína ve Španělském sále by mohlo dorazit až 3000 lidí. Šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) ve středu na twitteru uvedla, že podepisuje 850 pozvánek. Součástí programu bude také v 18:00 děkovná bohoslužba Te Deum v katedrále sv. Víta. Podle Lidových novin veřejnost také uslyší 21 salv vystřelených na počest nové hlavy státu.

Zahraniční hosté na slavnostní akt podle budoucí kancléřky Vohralíkové nepřijedou, inaugurace je plánovaná jen pro tuzemské hosty.

Den před inaugurací se uskuteční generální zkouška za účasti předsedů obou komor parlamentu. „Naše týmy budou všechno ladit ještě v týdnu od 6. března na místě, aby tato velká událost proběhla bez problémů, v pořádku a důstojně,“ řekl Plíšek. Dílčí technické zkoušky se budou podle Vohralíkové konat i příští týden.

Jeho dlouhodobé zkušenosti ze sledování české politiky, znalost všech podstatných aktérů, ale i schopnost srozumitelně popsat a vysvětlit aktuální problémy na základě kvalitní práce s daty pic.twitter.com/Y8yIbgpOW2 — Petr Pavel (@general_pavel) February 23, 2023

Obnovený odbor vnitřní politiky bude na Hradě řídit politolog Lebeda

Ředitelem vnitropolitického odboru administrativy nového prezidenta Petra Pavla bude politolog a expert na volební systémy Tomáš Lebeda. Výběr Pavel zdůvodnil dlouhodobými Lebedovými zkušenostmi ze sledování české politiky, jeho znalostmi všech podstatných aktérů, ale i schopností srozumitelně popsat a vysvětlit aktuální problémy na základě kvalitní práce s daty. Lebeda v tiskové zprávě uvedl, že nový prezident by měl úřadu hlavy státu navrátit důstojnost a klást důraz na ústavní vymezení prezidentských pravomocí. Chtěl by mu pomoct v dosažení jeho cílů.

„Na věci se díváme pohledem stejných hodnot a svou nezávislostí mi dává jistotu, že jeho doporučení nebudou ovlivněna osobními zájmy vybraných hráčů,“ uvedl Pavel.

Šestačtyřicetiletý Lebeda přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde také vede katedru politologie a evropských studií. Specializuje se na oblast voleb, volebních systémů a volebního chování. „Doufal jsem, že v prezidentských volbách zvítězí kandidát, který se bude snažit zmírňovat dlouhodobě rostoucí napětí ve společnosti a aktivně se zajímat o problémy běžných občanů. Zdá se mi, že by Petr Pavel mohl takovýmto prezidentem opravdu být. A když mne oslovil, řekl jsem si, že je to neopakovatelná šance, jak bych mohl svou prací k naplnění těchto cílů alespoň trochu pomoci,“ uvedl Lebeda.

ČTK následně řekl, že detailní fungování odboru a to, jak bude vystavěn, bude řešit až po inauguraci. Už nyní ale skončí své působení v akademické sféře. „Už jsem dneska seznámil kolegy s tím, že končím jako vedoucí katedry a že přerušuju většinu mých akademických aktivit,“ řekl ČTK Lebeda.