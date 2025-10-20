Pardubická náměstkyně chce dokončit mandát na radnici a zároveň být poslankyní
20. 10. 2025 – 19:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Náměstkyně pardubického primátora Jiřina Klčová (ANO) chce dokončit volební období na radnici, zároveň k tomu bude vykonávat funkci poslankyně.
Řekla to dnes při jednání zastupitelstva. Mandát v dolní parlamentní kompoře získala v podzimních volbách.
K rezignaci dnes Klčovou vyzval opoziční zastupitel Petr Klimpl (ODS). Podle něj se obě funkce zvládat nedají, protože jsou časově náročné. Práce ve vedení města by se podle něj politička měla vzdát.
"Domnívám se, že je časově neslučitelné, aby vykonávala práci náměstkyně primátora a současně poslance," řekl Klimpl. Klčová by podle něj měla rezignovat na listopadovém zasedání zastupitelstva.
Stejně se zachoval její předchůdce Jan Řehounek (ANO), který byl rovněž náměstkem, v roce 2017 se stal poslancem, funkce ve městě se vzdal. Město pak mělo tři náměstky místo čtyř, jeho gesce si politici rozdělili, uvedl Klimpl.
Klčová dnes řekla, že má na radnici nedokončené projekty. Mluvila o tom s kolegy z klubu ANO i dalšími koaličními partnery. Do komunálních voleb zbývá necelý rok.
"Domluvila jsem s nimi, že bych zkusila 11 měsíců odpracovat, pokud uvidíme, že to nejde, tak bych se funkce vzdala. Mám několik projektů, které bych si ráda pohlídala do konce," řekla.
Město připravuje materiál o ochraně stromů při investičních akcích, chce stavět zvířecí útulek nebo kolbiště na závodišti, uvedla Klčová. "Může se stát, že mi zastupitelstvo nedá důvěru nebo uznám, že jsem přecenila svoje síly, ale ráda bych se pokusila mandát na radnici dokončit," řekla náměstkyně. V komunálních volbách, které budou v příštím roce na podzim, kandidovat nehodlá.
Podle opozičního zastupitele Filipa Sedláka (Naše Pardubice) by bylo férové, kdyby Klčová pracovala na radnici do konce roku, aby dokončila to nejnutnější, a dál už pokračovala jen jako poslankyně.
Sněmovní volby na začátku října vyhrálo v Pardubickém kraji ANO se čtyřmi mandáty, druhá byla koalice Spolu, třetí STAN a čtvrtí Motoristé. Na pátém místě skončili Piráti a na šestém SPD. Do Sněmovny se z kraje dostalo 11 poslanců.