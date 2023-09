Pana starostu zabily jeho rekordně dlouhé vousy

Kdyby už v 16. století existovala Guinnessova kniha rekordů, starosta rakouského Braunau by tam určitě měl rovnou dva zápisy.

Rakouské město Braunau am Inn je známé především jako rodiště Adolfa Hitlera. To jeho obyvatele asi pranic netěší a byli by jistě mnohem raději, kdyby si turisté jejich město spojovali s jednou místní smutnou kuriozitou, od níž uplynulo rovných 456 let.

V září 1567 zemřel starosta města Hans Steininger (někdy také psáno jako Staininger). O jeho životě se toho mnoho neví. Jen to, že byl mezi obyvateli města velmi oblíbený (zvolili si ho šestkrát) a že se mohl pochlubit extrémně dlouhými vousy, které by mu dnes se svými bezmála dvěma metry s přehledem zajistily místo v knize rekordů. A to si je prý dokonce nechal několikrát ostříhat, i když nikde není psáno, o jak velký kus mu je zkrátili.

Promenádovat se s tak dlouhou parádou sice láká pozornost, ale nic pohodlného to asi nebylo. A tak si pan starosta svou ozdobu tváře nosil pečlivě srolovanou v koženém váčku u pasu. Když už si člověk takovou nádheru roky pěstuje, jistě si ji nechce přišlápnout a přerazit se o ni. A přesně to se panu starostovi bohužel stalo.

Steiningerovy vousy v muzeu v Braunau | zdroj: Wikipedia

Verze jsou vlastně dvě, obě ale s tragickým koncem. Podle jedné z nich vypukl 28. září 1567 v Braunau požár. Nastala panika a chaos a pan starosta, který spěchal na pomoc, si buď vousy zapomněl uložit do váčku, nebo mu z něj v tom kvaltu vypadly. Každopádně si je přišlápl, zřítil se ze schodů a zlomil si vaz. Podle jiné verze měl vousy vyndané z váčku kvůli vzácné návštěvě jednoho šlechtice, jemuž se s nimi chtěl pochlubit. Skončilo to rovněž smrtelným pádem.

Město nechalo milovanému starostovi postavit velký pomník s podobiznou na zdi zdejšího kostela svatého Štěpána, kde je k vidění dodnes. A prohlédnout si lze i jeho slavné vousy. Po smrti mu je totiž ostříhali a zakonzervovali a od roku 1911 jsou vystavené v městském muzeu Herzogsburg. Smutná zpráva pro všechny skeptiky: Pravost vousů byla vědecky jednoznačně prokázána.