Policie prověřuje možné ublížení na zdraví kvůli defibrilátorům ve FN Olomouc
10. 2. 2026 – 16:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Kriminalisté zahájili trestní řízení kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli implantacím defibrilátorů ve Fakultní nemocnici Olomouc, které nebyly potřebné nebo doporučené.
Týká se to několika set pacientů, sdělil dnes ČTK policejní mluvčí Libor Hejtman. V této souvislosti zatím nebyl nikdo obviněn, uvedla policie na webu. Nemocnice již dříve odmítla, že by v souvislosti s těmito implantacemi bylo poškozeno zdraví pacientů. Aktuální vyjádření nemocnice a ministerstva zdravotnictví ČTK zjišťuje.
Případ se týká mezinárodní klinické studie na I. interní klinice -kardiologické Fakultní nemocnice v Olomouci (FNOL) v době od roku 2015 do února 2025. Dozoruje jej Úřad evropského veřejného žalobce. Věc kriminalisté vyšetřují také kvůli podezření z podvodu.
Server Seznam Zprávy v prosinci uvedl, že Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) zvažuje vyslání kontroly, která by se týkala rekordního nárůstu počtu implantovaných defibrilátorů v nemocnici. "Prověření postupu FN Olomouc se bude zabývat také kontrola VZP. Ta je zahrnuta do plánu kontrol ještě v průběhu prvního pololetí letošního roku," odpověděla dnes na dotaz ČTK mluvčí VZP Viktorie Plívová.
Kauzu v souvislosti se studií s názvem PROFID EHRA na I. interní klinice - kardiologické vyšetřuje krajský odbor hospodářské kriminality. Kriminalisté podle Hejtmana na základě znaleckého posudku mají závažná podezření na dlouhodobé a systematické provádění neindikovaných implantací defibrilátorů u několika set pacientů se závažnými srdečními problémy. "Na základě daného zjištění byly vyšetřovatelem v pondělí (9. února) zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažných zločinů těžké ublížení na zdraví, podvod a přečinu ublížení na zdraví," uvedl mluvčí Hejtman. Sazba za tyto trestné činy činí pět až 12 let.
Trestní řízení souvisí s policejním zásahem z prosince loňského roku. Vyšetřování se týká možných nesrovnalostí ve studijní dokumentaci a prověřuje rovněž to, zda u některých pacientů nebyly nadužívány implantace defibrilátorů (ICD). Nemocnice s policií spolupracuje, ve svém tiskovém prohlášení minulý týden však odmítla, že by v souvislosti s implantacemi ICD bylo poškozeno zdraví pacientů nebo nastala finanční újma na veřejném zdravotním pojištění.
Studie PROFID EHRA porovnávala dva léčebné postupy - optimální farmakologickou léčbu doplněnou o implantaci ICD a farmakologickou léčbu bez implantace přístroje. Právě rozdílné odborné názory na vhodnost a načasování implantací u některých pacientů vedly podle FNOL k profesnímu sporu uvnitř pracoviště. Tento spor byl jedním z důvodů personálních změn ve vedení kliniky. Z jejího čela loni v únoru odešel Miloš Táborský, kterého v září 2025 vystřídal Alan Bulava. Táborský dlouhodobě odmítá, že by při léčbě pacientů pochybil, a uvádí, že vždy postupoval v souladu s nejlepším dostupným odborným poznáním.
FNOL předala na základě soudního příkazu policii veškerou studijní a zdravotnickou dokumentaci a plně s ní spolupracuje, uvedli její zástupci. "Chceme, aby se jasně ukázalo, zda skutečně někdo pochybil, popřípadě jak a proč k tomu došlo. Jsme připraveni na výsledek adekvátně reagovat. Chci znovu ujistit, že jsme pacienty ve studii opakovaně prověřili, jsou léčeni adekvátně jejich diagnózám a v souvislosti se zařazením do mezinárodní studie nedošlo k poškození jejich zdraví," uvedl minulý týden ředitel nemocnice Roman Havlík.
Nemocnice současně odmítá, že by v souvislosti s implantacemi ICD bylo poškozeno zdraví pacientů. Podle nového vedení I. interní kliniky - kardiologické byl zdravotní stav pacientů zařazených do studie opakovaně kontrolován, a to i nad rámec běžných požadavků. "Od září 2025, kdy jsem vedení kliniky převzal, jsme nezaznamenali žádné možné poškození zdravotního stavu v souvislosti s implantacemi ICD u pacientů kontrolovaných na naší klinice. V souladu s požadavkem vedení nemocnice jsme opakovaně i fyzickou kontrolou prověřovali zdravotní stav pacientů zařazených do mezinárodní studie," uvedl Bulava.