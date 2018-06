Soud odsoudil Ratha i podruhé. Jsem jako Horáková, hájí se

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITA - Aktuality autor: von

Návrat úplatkářské kauzy Davida Ratha po soudním kolotoči na krajský soud v Praze bývalému středočeskému hejtmanovi nijak nepomohl. Soud ho spolu s další desítkou obžalovaných opět uznal vinným z korupce a ovlivňování zakázek ve Středočeském kraji. Rath dostal stejně jako před třemi roky trest 8,5 roku vězení. Proti rozsudku, který považuje za výsledek politického zadání i ze strany prezidenta Miloše Zemana, se odvolal už v úterý.

Vrchní soud má odvolání dřív, než byl rozsudek vynesen, řekl Rath. Verdikt v jeho kauze lze podle něj vnímat jako porušování ústavy, konkrétně principu presumpce neviny a nezávislosti soudů. V jeho případu šlo o likvidaci politického protivníka a "maňásková justice" vyhověla přání Zemana a dalších politiků, uvedl Rath. Prezident podle něj na soudce tlačil a vyhrožoval jim.

Rath se přirovnal k odsouzené Miladě Horákové, od jejíž popravy dnes uplynulo 68 let. "Tak brutální jako v 50. letech dnešní situace není, ale princip je stejný - odstranění politicky nepohodlné osoby, v mém případě pomocí zmanipulovaných odposlechů a důkazů," prohlásil.

Důvod, proč by měl prezident Zeman zájem na jeho odsouzení, prý Rath nezná, ale domnívá se, že za tím je skutečnost, že v době prezidentova sporu s Jiřím Paroubkem stál na straně bývalého premiéra. "Korunu všemu jsem nasadil, když jsme v prezidentských volbách podporoval kandidaturu Jiřího Dienstbiera, i když dnes vím, že to byla chyba. Prezident je mstivý a vrací mi to," konstatoval Rath.

Vězení a dvě desítky milionů

Bývalý ministr zdravotnictví a poslanec Rath nevyloučil svůj případný návrat do politiky. Uvedl, že ho už oslovily některé politické subjekty, o které jde, však nesdělil. "Dostáváme se do doby, kdy je předpokladem pro dráhu politika být trestně stíhaný," uvedl s odkazem na premiéra Andreje Babiše (ANO) nebo pražského politika Bohuslava Svobodu (ODS). "Českou politiku zalidnily šedé myši, v některých případech i tlusté krysy, proto bych mohl zvažovat vstup do politiky. Šedou myší bych nebyl," prohlásil.

Trest 8,5 roku vězení uložil Krajský soud v Praze Rathovi za korupci u veřejných zakázek Středočeského kraje. Někdejšímu vrcholnému politikovi sociální demokracie vyměřil stejný trest jako před třemi lety. Nařídil také, aby Rathovi propadlo zhruba 22 milionů korun, které mu zabavila policie. Rozsudek není pravomocný, odvolání také zvažuje státní zástupce Petr Jirát. V kauze šlo o machinace s tendry na modernizace středočeských nemocnic, opravy zámku v Buštěhradu na Kladensku či hostivického gymnázia.

Desítka dalších má opět stejné tresty

Manžele Kateřinu a Petra Kottovy, kteří podle obžaloby machinace s tendry organizovali, potrestal soud 7,5 lety vězení. Podnikatelka Lucia Novanská má jít do vězení na pět let. Ivaně Salačové, která se ke korupci přiznala, uložil soud za korupci podmínku. Podnikatelka v Rathově kauze figurovala jako spolupracující obviněná. Mezi potrestanými byli i manažeři zdravotnických a stavebních firem, které se účastnily zmanipulovaných tendrů.

Soud obžalovaným vyměřil stejné tresty jako v roce 2015. Verdikt však o rok později zrušil vrchní soud kvůli použitým odposlechům. Loni se případ dostal k Nejvyššímu soudu, který naopak rozhodl o tom, že odposlechy jako důkaz použít lze. Případ se tak musel před soudem řešit znovu.