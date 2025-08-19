Pablo Escobar – poklady mrtvého krále kokainu vycházejí na světlo!
19. 8. 2025 – 10:36 | Zpravodajství | Alex Vávra
Pablo Escobar byl nejmocnějším drogovým bossem své doby – pro jedny bezohledný vrah, pro jiné dobrodinec chudých. I více než 30 let po své smrti zůstává legendou, kterou živí nejen jeho krvavý odkaz, ale i příběhy o miliardových pokladech ukrytých po celé Kolumbii.
Pablo Escobar – jméno, které i více než tři desetiletí po jeho smrti budí respekt, strach i fascinaci. Jeden z nejmocnějších a zároveň nejbrutálnějších zločinců 20. století se stal symbolem jak nesmírného bohatství, tak i krutosti, a dodnes se kolem něj točí mýty, příběhy a kult, který v Kolumbii i za jejími hranicemi stále přetrvává.
Narodil se 1. prosince 1949 v Rionegro v Kolumbii. Jeho otec byl farmář a matka učitelka. Už jako teenager se vydal na dráhu zločinu – prodával falešné diplomy, pašoval elektroniku, kradl auta i náhrobní kameny, které pak prodával. První zatčení přišlo v roce 1974. Krátce nato se začal podílet na kokainovém byznysu, který v té době v Kolumbii nabíral na síle. Společně s bratry Ochoovými stál u zrodu kartelu z Medellínu, jenž se v 80. letech stal nejmocnější drogovou organizací na světě.
Král kokainu mezi brutalitou a obdivem
Na vrcholu moci vydělával kartel přes 400 milionů dolarů týdně. Escobarovo jmění se odhadovalo až na 25 miliard dolarů a jeho životní styl tomu odpovídal. Vlastnil luxusní ranč Hacienda Nápoles s vlastní zoo, fotbalovým hřištěm, přistávací dráhou i umělými jezery. Zároveň si však budoval obraz „Robina Hooda“ – financoval projekty pro chudé, stavěl školy či fotbalová hřiště. Díky tomu ho mnoho obyčejných Kolumbijců vnímalo jako dobrodince, a dokonce získal křeslo v Kongresu.
Jeho druhá tvář byla ovšem děsivá. Escobar se řídil pravidlem „plata o plomo“ – buď úplatek, nebo kulka. Nechal vraždit politiky, policisty, soudce i novináře, neváhal položit bombu do letadla, v němž zahynulo přes sto lidí. V roce 1991 se sice dobrovolně vzdal a nechal si postavit vlastní luxusní věznici La Catedral, odkud dál řídil své impérium. Když se chystal jeho přesun do přísnějšího zařízení, v roce 1992 uprchl. O rok později, 2. prosince 1993, byla jeho skrýš v Medellínu odhalena. Při přestřelce s policií byl smrtelně zasažen, někteří se však domnívají, že nakonec sám spáchal sebevraždu. Smrtí „krále kokainu“ se zhroutil i samotný kartel.
Poklady, které živí legendu
Přesto ale Escobar nezmizel z paměti. V Kolumbii je stále postavou rozdělující společnost – pro část lidí zůstává nelítostným zločincem, pro jiné legendou a symbolem boje proti chudobě. Jeho příběh inspiroval desítky knih, filmů a seriálů a kult jeho osoby přetrvává. Živí ho i neustálé příběhy o jeho ukrytém bohatství. Escobar totiž většinu peněz nemohl legálně utratit, a proto je zakopával v kontejnerech a pytlích po celé zemi. Dodnes se objevují zprávy o nálezech. Jeden farmář prý vykopal na svém pozemku skrýš s 600 miliony dolarů, Escobarův synovec Nicolás zase našel ve zdech jednoho bytu pytel s 18 miliony dolarů, satelitními telefony, zlatým perem a nevyvolaným filmem. Sám popsal, že objev provázel strašlivý zápach „stokrát horší než smrt“.
Odhady hovoří o tom, že Escobar po Kolumbii ukryl až 30 miliard dolarů. Ať už jsou tyto historky pravdivé či ne, posilují legendu, která se kolem jeho jména vytvořila. Pablo Escobar tak i po smrti zůstává symbolem – zosobněním moci, bohatství, brutality i rozporuplné fascinace, která z něj udělala globální ikonu zločinu.