Ozbrojení a bez dokladů: Neukázněné členy jihoafrické delegace Poláci z letadla nepustili

Část delegace, která doprovází prezidenta Jihoafrické republiky Cyrila Ramaphosu na cestě do Polska, na Ukrajinu a do Ruska, uvázla ve Varšavě na letišti. Informují o tom polská média s tím, že sto lidí vůbec nesmělo z letadla. Přivezli si totiž zbraně, které neměly povolení na dovoz do Polska, a chyběly jim také další doklady. Absurdní obvinění Polska z rasismu kvůli neukázněnosti Afričanů na sebe na sociálních sítích jako obvykle nenechala dlouho čekat.

Ramaphosa do Varšavy ve čtvrtek přicestoval jiným letadlem, ve kterém byli jeho nejbližší spolupracovníci a členové ochranky. Tento stroj později odletěl do Rzeszówa na jihovýchodě Polska, odkud Ramhaposa společně s dalšími africkými prezidenty odjel vlakem do Kyjeva. Druhé letadlo, ve kterém byli další členové ochranky a novináři, ale zůstalo ve Varšavě.

„Členové delegace s sebou měli zbraně, ale neměli povolení na jejich dovoz do Polska. Samotné letadlo opustit mohli, ale beze zbraní. Rozhodli se zůstat na palubě do doby, než bude letadlo pokračovat v letu,“ cituje internetový portál rozhlasové stanice Radio TOK FM mluvčí polské pohraniční stráže Annu Michalskou. Dodala, že piloti letadla a jeho posádka běžnou hraniční kontrolu absolvovali a šli odpočívat. Cestující dostávali jídlo a pití, někteří z nich prý postávali na schodech u dveří letounu, na letištní plochu však sejít nesměli.

Disembarked at Chopin airport in Warsaw, Poland after 26 hours on the tarmac and 13 hours in the air.



Frustrated but relieved.



Not clear if we'll make it to St Petersberg in time for the African Peace Mission meeting with Russian president Vladimir Putin.



pic.twitter.com/t3Mx9IlYLN — Govan Whittles (@govanwhittles) June 16, 2023

Novináři z jihoafrické delegace pak začali na twitter umisťovat příspěvky, podle kterých některým z nich bylo umožněno z letadla vystoupit. „Vystoupili jsme na Chopinově letišti ve Varšavě, Polsku, po 26 hodinách na ploše a po 13 hodinách ve vzduchu,“ uvedl jeden z nich. Jeden z novinářů doprovodil příspěvek o záběry lidí vystupujících z letounu a nastupujících do přistavených autobusů. Napsal také, že po téměř 30 hodinách ve stojícím letadle mohlo vystoupit všech 90 členů ochranky a zbývající žurnalisté, kteří zamíří do hotelu.

After almost 30 hours the South African delegation comprising of journalists and 90 members of the SAPS and SANDF meant to protect the president in his African Peace Mission were allowed to disembark. They will processed at customs and proceed to their hotels #sabcnews pic.twitter.com/ziwO06yjbz — Ntebo Mokobo (@MokoboNtebo) June 16, 2023

Šéf ochranky prezidenta Ramaphosy Wally Rhoode původně polskou vládu obvinil z toho, že „cíleně sabotuje“ cestu prezidentů afrických zemí, kteří o ní mluví jako o mírové misi. Pověřenec polské vlády pro bezpečnost informačního prostoru Stanislaw Žaryn k tomu na twitteru napsal, že se kvůli této věci na adresu Polska šíří obvinění z rasismu. „To je nesmysl,“ podotkl.

Ważne! Pasażerowie samolotu z RPA, który wylądował w Warszawie, nie mieli pozwolenia na posiadanie w PL broni. Nie otrzymali zgody na wyjście z samolotu z bronią. Uznali, że pozostaną na pokładzie.



W tej sprawie kolportowane są oskarżenia pod adresem Polski o rasizm. To nonsens. https://t.co/2YL50j5iXx — Stanisław Żaryn (@StZaryn) June 16, 2023

Odlet letadla z Varšavy byl plánovaný na dnešní odpoledne. Jihoafrická strana doufá, že bude moci přeletět do Ruska, kde bude africká delegace jednat v sobotu. Stále ale není jisté, zda prezidentův doprovod z Varšavy odletí.