Ostrava bude hostit japonskou svatbu, buddhističtí mniši oddají smíšený pár
29. 9. 2025 – 18:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Festival Japonské dny nabídne v Ostravě i originální a z pohledu tamních úřadů uznatelný svatební obřad vedený buddhistickými mnichy.
Oddán bude pár, který se před časem bral před českými úřady. Obřadem bude jejich svazek legitimní i v zemi vycházejícího slunce. ČTK to dnes řekl Jan Kudla z Česko-japonského kulturního centra. Festival se na několika místech Ostravy bude konat 17. a 18. října. Na sedmi scénách se představí 100 umělců.
"Na hlavním pódiu v DK Akord 17. října v 16:00 proběhne svatební ceremonie, kterou povedou buddhističtí mniši z chrámu Jagotosan Košodži z Nagoji. Oddají v tradičním rituálu mladý pár přímo před očima návštěvníků. Svatebčané budou mít na sobě tradiční japonská svatební kimona," uvedl.
Půjde podle Kudly o skutečný pár a svatba bude platná také pro japonské úřady. Jde o smíšený česko-japonský pár. "V Česku už jsou sezdáni. Čekají miminko a rozhodli se zatím zůstat v Česku," vysvětlil. Dodal, že aby bylo manželství uznáno i za oceánem, museli by absolvovat nějakou formu obřadu i v Japonsku.
Tam se snoubenci mohou vzít stejně jako v Česku na úřadě. "Nebo mohou mít tradiční japonskou svatbu. Ta je ale hodně drahá. Jen zapůjčení svatebních kimon je hodně nákladné. Proto se takové svatby konají stále méně častěji," doplnil.
Festival letos na sedmi scénách představí 100 umělců a několik desítek programových bodů. "Tradičně do Ostravy přivážíme kus Japonska. Protože slavíme desátý ročník, naplánovali jsme řadu událostí, které se už nebudou nikdy opakovat," řekl Kudla.
Kromě svatebního obřadu bude podle Kudly k vrcholům festivalu patřit vystoupení japonského hráče na bicí nástroje Džodžiho Hiroty. Společně s ním vystoupí v DK Akord i bubenice Tokiko Minodaová a Eri Kaišimaová. Návštěvníci se podle něj mohou těšit na mistrovskou show. "Hirota patří k nejuznávanějším interpretům tradičních japonských bubnů na světě," dodal. V minulosti vystupoval také se skupinou Čechomor.
Festival nabídne i řadu přednášek na odborná i odpočinková témata, velké množství různých pracovních dílen zaměřených nejen na tradiční japonská umění, jako jsou čajový obřad, ikebana, kaligrafie či tradiční japonské oděvy, ale i na tanec, hraní na taiko bubny, etiketu a meditace. Návštěvníci budou moci ochutnat tradiční japonské pokrmy a nápoje, nebude chybět ani japonská sladkost wagaši, různé míchané nápoje, pivo, saké a japonská whisky.