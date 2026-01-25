Strnadovo zbrojní impérium šokovalo burzu a válcuje český trh
25. 1. 2026 – 14:39 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Energetický gigant ČEZ se dlouhá léta vyhříval na vrcholu českého byznysu jako neohrožený vládce. Tomu je ale konec. Mladý miliardář Michal Strnad vytáhl do boje a se svou skupinou Czechoslovak Group (CSG) provedl manévr, který historie nepamatuje. Vstup na amsterodamskou burzu se proměnil v nefalšovaný finanční masakr, po kterém zůstala hodnota ČEZu hluboko v poli poražených. Strnadova zbrojovka teď diktuje tempo a investoři šílí.
Raketový nástup zbrojařského magnáta
Třiatřicetiletý Michal Strnad přepsal pravidla hry. Jeho skupina CSG vtrhla na hlavní trh v Amsterodamu s razancí dělostřeleckého granátu. Hned v úvodu akcie vystřelily o neuvěřitelných 30 procent nad hranici 32 eur. Zatímco původní odhady mluvily o hodnotě kolem osmdesáti miliard korun, realita vyrazila dech i těm největším optimistům. Z prodeje by firma mohla vytěžit až 3,8 miliardy eur, což v přepočtu dělá závratných 92 miliard korun.
Analytici potvrzují, že jsme svědky historického momentu. Tržní kapitalizace CSG totiž po zahájení obchodování okamžitě přeskočila hodnotu ČEZu, a to o více než 100 miliard korun. Aktuálně se hodnota Strnadova impéria odhaduje na 750 miliard korun. „Zařazení emise rozšiřuje nabídku investičních příležitostí pro české investory a zároveň usnadňuje přístup k zahraničním akciovým titulům v domácím prostředí a v lokální měně,“ uvedla k situaci pražská burza, která akcie CSG začala nabízet na neregulovaném trhu Free Market.
Investoři v panice: Velké střídání stráží
Nástup nového krále okamžitě pocítil dosavadní panovník – polostátní ČEZ. Jeho akcie se v posledních dnech ocitly v krvavé lázni. Ještě v polovině ledna se jedna akcie obchodovala za 1340 korun, aby se během pár dní zřítila k hranici 1140 korun. Trh je neúprosný a zdá se, že velcí hráči začali hromadně přesedat z energetiky do zbraní.
Ekonomové v tom mají jasno. „Podle některých investorů může být důvodem ‚výplachu‘ ČEZ páteční primární úpis akcií zbrojovky Czechoslovak Group. Někteří investoři se zkrátka mohli rozhodnout nahradit ve svém portfoliu jednu velkou českou akcii jinou takovou,“ vysvětlil hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Strnad prostě trefil jackpot v tu nejlepší možnou chvíli.
Budoucnost patří munici a napětí
Válka a geopolitické otřesy udělaly ze zbrojního průmyslu nejvýnosnější byznys současnosti. CSG, jako jeden z klíčových evropských výrobců dělostřelecké munice, z této situace těží maximum. Skupina se stala členem Asociace evropského leteckého, bezpečnostního a obranného průmyslu a její vliv neustále roste.
Podle odborníků je toto teprve začátek a nadvláda CSG nad českým trhem se může dál prohlubovat. „Pokud bude geopolitické napětí dále houstnout, z Czechoslovak Group může být hodnotnější firma než ČEZ brzy po vstupu na burzu,“ dodal Kovanda. Strnad se tak stává nejen nejbohatším, ale i nejmocnějším hráčem na českém akciovém písečku.