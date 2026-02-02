Oranžová výstraha! Meteorologové varují před velmi nebezpečnou námrazou. Podívejte se kde
2. 2. 2026 – 12:43 | Magazín | BS
Odborníci z ČHMÚ vydávají oranžovou výstrahu značící vysoké nebezpečí.
Dejte mimořádný pozor: Experti z Českého hydrometeorologického ústavu vydávají výstrahu před silnou námrazou. Vysoký stupeň nebezpečí se na mapě ukazuje ve zlověstné oranžové barvě.
„Dnes večer (v pondělí 2. 2.) se při zesilujícím jihovýchodním až východním větru a nízké základně oblačnosti začne zvýrazňovat zejména na Českomoravské vrchovině a jejím návětří tvorba námrazy,“ varují odborníci.
Nebezpečí potrvá poměrně dlouho: „Její dopady mohou být ještě zesíleny sněžením a lokálně i mrznoucím mrholením. V úterý 3. 2. večer bude vítr částečně slábnout, ale tvorba námrazy může v menší míře pokračovat ještě během středy 4. 2.“
Ve zmiňovaných oblastech bude samozřejmě potřeba dávat mimořádný pozor a vycházet nebo vyjíždět jen v nejnutnějších případech. Hrozí zvýšená nehodovost i úrazy v důsledku podklouznutí.
Zimní počasí panuje i jinde v republice, máme za sebou mrazivé ráno: „Pondělní ráno je velmi chladné. I přes to, že na většině území zůstalo po celou noc zataženo, teploty klesly nejčastěji na -2 až -7 °C, na severu a severovýchodě republiky pak na -7 až -11 °C. Nejnižší teplotu naměřila Karlova Studánka v Moravskoslezském kraji, a to -13,1 °C,“ hlásí meteorologové.
Podle týdenního výhledu ČHMÚ by se ale mělo mezi středou a čtvrtek mírně oteplit: V noci sice bude dál mrznout, přes den by ale teploty mohly vystoupat až k 4 °C.