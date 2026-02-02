V Nemocnici Pelhřimov dalo výpověď 11 lékařů interny, už dřív několik chirurgů
2. 2. 2026 – 12:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V Nemocnici Pelhřimov dnes podalo výpověď 11 lékařů interního oddělení.
Informovala o tom Česká televize a ČTK to potvrdila mluvčí nemocnice Alexandra Knapová. Poskytování zdravotní péče podle vedení nemocnice ohrožené není. Výpovědní lhůta je dvouměsíční. Se zaměstnanci nemocnice se chce sejít hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO). Omezovat péči a zavírat nemocnice si podle něj kraj, který je zřizovatelem nemocnice, nemůže dovolit. Už dřív v nemocnici dali výpověď i někteří chirurgové, nemocnice kvůli tomu od března omezí plánované operace.
Na interním oddělení pelhřimovské nemocnice pracuje podle Knapové 22 lékařů. "Vedení nemocnice je s dotčenými lékaři interního oddělení v kontaktu a aktivně probíhají jednání, jejichž cílem je stabilizace personální situace a nalezení společného řešení. Chceme veřejnost ujistit, že situaci řešíme s maximální odpovědností. Pro pacienty se nic nemění a mohou se na naši nemocnici i nadále spolehnout," uvedla Knapová.
Pelhřimovská nemocnice je jednou z pěti, které zřizuje Kraj Vysočina. Krajský radní pro zdravotnictví Jiří Běhounek (SOCDEM) ČTK řekl, že informace o dalších výpovědích jsou pro něj novinkou. "Dnes je móda dát (vědět) dřív médiím než vedení nemocnice či zřizovateli," odpověděl na dotaz ČTK.
Hejtman Kukla dnes novinářům řekl, že se chce nejprve seznámit s tím, co lékaře k výpovědím vedlo. Dozvěděl se o nich dnes dopoledne. "Velice mě mrzí, co se stalo v pelhřimovské nemocnici, jsem připraven to osobně řešit s lékaři a najít řešení, aby se nemusela omezovat péče," řekl Kukla.
Jako důvod k podání výpovědi lékaři uvedli dlouhodobé personální problémy nemocnice, které dopadají i na jejich možnost kvalitně o pacienty pečovat. "Důvodem podání výpovědí lékařů interního oddělení je snaha na tyto dlouhodobé problémy upozornit. Pokud má zájem zřizovatel, kterým je Kraj Vysočina, zachovat fungování nemocnice Pelhřimov v rozsahu běžné okresní nemocnice, bylo by nutné analyzovat příčiny personálních problémů a řešit je," uvedli lékaři ve svém vyjádření.
V nemocnici pracuje 112 lékařů, ročně se starají asi o 11.600 hospitalizovaných. Z chirurgického oddělení dali výpověď k 28. únoru tři lékaři, uvedla už dřív Knapová.
Krajské nemocnice jsou na Vysočině také v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Třebíči a Novém Městě na Moravě na Žďársku.