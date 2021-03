Opozice posoudí nouzový stav podle vývoje epidemie příští týden

Koalice Spolu i Piráti a STAN chtějí posoudit nutnost pokračování nouzového stavu podle vývoje epidemie v příštím týdnu.

Předseda STAN Vít Rakušan se domnívá, že plně se na poklesu případů přijatá opatření ještě nemusela projevit. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by mohl při zlepšení situace stačit i pandemický zákon. Zástupci opozičních stran diskutovali s ministrem zdravotnictví Janem Blatným. Chtějí, aby jim dodal data o vyhodnocení stávajících opatření. Za prioritu označily strany otevření škol.

Podle poslance KDU-ČSL Marka Výborného se diskutovalo o čtyřech podmínkách návratu dětí do škol. Epidemická situace se podle něj musí zlepšit, nebo se aspoň nezhoršovat. Školy také musí být na návrat žáků připraveny logisticky, musí míst respirátory či dezinfekce. Potřeba je také včas zajistit dost samotestů. „Dohodli jsme se, že pokud se zavede testování ve školách, musí být různé varianty, aby si rodiče i školy mohli vybrat,“ řekl poslanec Vlastimil Válek. Výborný doplnil, že je také třeba, aby byli očkováni proti covidu všichni pedagogové ze škol, které se otevřou.

Podle Bartoše by se mohlo rozhodovat více regionálně, epidemickou situaci by mohli posoudit zřizovatelé škol jako obce či kraje nebo přímo jejich ředitelé a podle určené metodiky rozhodnout, zda a pro jakou část žáků školy otevřít. Za zásadní problém považují strany podle předsedy STAN Víta Rakušana porušování nařízené karantény. Její dodržování mají v současné době kontrolovat hygienici, mohla by se tím ale zabývat i policie. „Několik nezodpovědných jedinců v jedné obci může způsobit problém lokálního ohniska,“ dodal Rakušan. Podle Bartoše je pro přenesení pravomoci na policii shoda i ve Sněmovně.

Opozice žádá od ministra do pondělí data o tom, jak se na vývoji epidemie projevila opatření zavedená od začátku března. „Chceme vědět, která opatření mají smysl a jaký,“ dodal Válek. Piráti a STAN navrhují zmírnění zákazu volnočasových aktivit mimo katastr obce, zrušení povinnosti nosit roušku na prázdné ulici nebo povolení pobytu na vlastním rekreačním objektu. S tím ale podle Rakušana ministr nesouhlasí.

Nad daty se chtějí zástupci koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) ještě sejít v první polovině příštího týdne s hejtmany. Ministrovi dnes představili svou tabulku pro postupné uvolňování protiepidemických opatření, která by měla být náhradou za nyní nefungující protiepidemický systém PES. O kompenzacích chtějí Piráti a STAN jednat ještě tento týden nebo začátkem příštího s vicepremiérem Karlem Havlíčkem.

Zaměřit by se vláda měla podle Bartoše také dál na testování ve firmách. Podporuje zvýšení frekvence testů na dvakrát týdně. Je ale třeba se zaměřit na jejich kvalitu a stát by měl přispívat více peněz, aby firmy nekupovaly ty nejlevnější, které jsou méně kvalitní. Místo příspěvku z veřejného zdravotního pojištění by podle předsedy Pirátů mohl vzniknout speciální fond.

Zástupci koalice Spolu s ministrem diskutovali také o Velikonocích. Pro křesťany jsou to nejdůležitější svátky roku, takže jde podle Válka o psychologický problém. „Nebudou stejné, ale musíme se bavit o tom, co lze nebo nejde,“ sdělil. Zároveň by ale podle Válka byla tragédie, kdyby se lidé setkávali jako o vánočních svátcích. „To byla chyba, za kterou platíme už tři měsíce,“ dodal.