Opatření proti covidu-19 podle Blatného nefungují: Je to důkaz, že se u nás šíří britská mutace

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) přestávají fungovat protiepidemická opatření. Je to důkaz, že se v ČR šíří britská mutace viru, řekl dnes novinářům. Nedodržování opatření je podle ministra hlavním důvodem, proč je třeba je neustále dál prodlužovat.

Současná přísná opatření, která zahrnují zákaz vycházení mimo nutné cesty do práce, na nákup, k lékaři či do přírody, platí už od 27. prosince. Počty nových případů díky nim nejprve rychle klesaly, poté se pokles zpomalil a postupně zastavil. Ve středu pak bylo nových případů o 1100 víc než před týdnem.

„Je faktem, že epidemická situace u nás se nelepší. Ba co hůř, statistika nekompromisně ukazuje, že je přítomná britská mutace viru, která je agresivnější a šíří se daleko rychleji. Dokazuje to jednoduchý fakt. Opatření, která jsme zavedli, přestala fungovat,“ uvedl ministr. Dodal, že jako ministr zdravotnictví nemá nástroje, jak jejich dodržování vymáhat.

Pojďme to vydržet. Vím, že je tu ta nemoc dlouho, ale je prostě fakt, že bez očkování a dodržování opatření ji nepřekonáme.

Jeden den nedodržování opatření může podle Blatného vést až k jejich týdennímu prodloužení. „Řada nemocnic je na hraně kapacity urgentní péče. Pokud opravdu nezačneme dodržovat existující opatření, tak se stane, že nemocnice nebudou moci přijmout lidi s infarktem nebo s úrazem,“ řekl ministr. Je podle něj možné uvažovat o zpřísnění opatření, ale bez pochopení a sounáležitosti lidí nebudou fungovat. Možností je například zákaz cestování mezi kraji nebo omezení vzálenosti od bydliště, ve které se lidé mohou pohybovat.

Dodal také, že už rok se lékaři nemohou starat o jiné pacienty než o ty v kritickém stavu. Nedostatečná je podle něj například prevence rakoviny, počet vyšetření k odhalení rakoviny prsu už na jaře poklesl o více než 40 procent.

Blatný uvedl, že si uvědomuje, že řada lidí je unavených a vyčerpaných, na konci fyzických sil i finančních možností. Nedodržování opatření ale podle něj není frajeřina, ani důkaz o tom, jak je někdo mazaný, ale důkaz jeho bezohlednosti. „Chtěl bych vás všechny poprosit o jednu věc. Pojďme to vydržet. Vím, že je tu ta nemoc dlouho, ale je prostě fakt, že bez očkování a dodržování opatření ji nepřekonáme,“ dodal Blatný. Apeloval na dodržování stávajících opatření. Lidé by neměli cestovat po republice, měli by se setkávat co nejméně. Je podle něho třeba nosit ochranné prostředky úst a nosu, nejlépe respirátory, a co nejčastěji si mýt ruce.

„Ať si o epidemii myslíme cokoliv, je tady. A neovlivníme ji politikou, ale jen naším chováním. Změňme svůj postup, změňme svůj přístup. Ne kvůli mně, ne kvůli vládě, ne kvůli opozici, ale kvůli rodinám, přátelům, firmám. Kvůli celé naší zemi,“ uvedl. Podle něj je jisté, že bez takové změny se bude ČR další měsíce pohybovat jen mezi menšími nebo většími restrikcemi.

eRouška se mění

Kvůli britské mutaci koronaviru se změní nastavení mobilní aplikace eRouška. Na twitteru to dnes uvedli zástupci aplikace. O změnách jednají se společnostmi Google a Apple, jejichž protokol pomáhá vyhodnocovat kontakty s nakaženými lidmi. Takzvaná britská mutace je podle odborníků asi o 40 procent nakažlivější než původní virus.

Blatného předchůdce Roman Prymula tento týden v rozhovoru s ČTK řekl, že kvůli nakažlivějším mutacím už neplatí, že rizikovým kontaktem je setkání lidí bez roušky na vzdálenost méně než dva metry po dobu 15 minut a více. Aplikace eRouška své uživatele právě upozorňovala na setkání s nakaženým člověkem, které bylo delší než 15 minut na menší vzdálenost než dva metry. V roce 2020 si aplikaci instalovalo 1,5 milionu lidí.

Aplikace eRouška běží na pozadí mobilního telefonu, pokud je na něm nainstalovaná a přístroj má spuštěnou funkci Bluetooth. Sbírá anonymní data o kontaktu s dalšími mobily s instalovanou aplikací eRouška, v jejichž blízkosti se uživatel pohyboval. Nezná jejich telefonní čísla, přiřazuje jim vlastní kódy. V případě, že je někdo pozitivní, může anonymně rozeslat varování na všechny tyto mobily, se kterými se setkal po dobu delší než 15 minut. Oznámení kvůli ochraně soukromí požadované Google/Apple protokolem pro provoz aplikace obsahuje jen den kontaktu, bližší upřesnění času není možné. Telefon také nepozná, jestli měli uživatelé při setkání roušky nebo je třeba oddělovalo sklo.

Přijaté upozornění automaticky neznamená nařízenou karanténu. Lidé by se podle informací v aplikaci ale měli, i když nemají příznaky, vyhýbat shromažďování a dodržovat od ostatních lidí minimálně dvoumetrový odstup. Mají také nosit roušku či respirátor přes ústa i nos, často a důkladně si mýt ruce a používat dezinfekci na ruce i předměty denní potřeby. Pokud se příznaky objeví, mají kontaktovat svého praktického lékaře.

Další prodloužení nouzového stavu?

Žádost o další prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru by měla vláda projednat v pondělí. Sněmovna by ji posuzovala ve čtvrtek odpoledne, řekl dnes ČTK a České televizi předseda dolní komory Radek Vondráček, který o záležitosti jednal s premiérem Andrejem Babišem.

Vondráček uvedl, že ho Babiš informoval o tom, že vláda v pondělí požádá Sněmovnu o souhlas s prodloužením stavu nouze. „Nejbližší vhodný termín a skoro jediný možný je čtvrtek,“ řekl předseda dolní komory. Mimořádnou schůzi svolá na čtvrtečních 14:30. Nyní končí nouzový stav s nedělí 14. února. Půjde o šestou vládní žádost o jeho prodloužení při nynější vlně epidemie.

V minulých případech podpořili menšinovou vládu ANO a ČSSD při prodlužování stavu nouze poslanci KSČM, kteří ji v dolní komoře tolerují. Naposledy si před hlasováním kladli podmínky, které se týkaly třeba širšího otevření škol a provozu zimních středisek. Předseda KSČM Vojtěch Filip ve středu uvedl, že komunisté pro další prodlužování nouzového stavu nevidí důvod. Podotkl, že kabinet nepřijal žádná opatření k naplnění požadavků komunistické strany. O záležitosti bude v pátek ještě jednat stranický výkonný výbor.