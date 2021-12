Omikron vyhnal piloty z kokpitů. Aerolinky zrušily tisíce letů po celém světě

Aerolinky po celém světě hromadně rušily lety. Podle webu FlightAware bylo do sobotní noci odvoláno na 6000 letů, které se měly uskutečnit od pátku do nedělního dopoledne.

Tisíce dalších leteckých spojů byly výrazně zpožděny.

Podle FlightAware bylo v sobotu (do půlnoci našeho času) zrušeno přes 2700 letů, z toho v pátek asi 2400 spojů. Web přitom počítá s již zhruba 950 zrušenými lety během neděle. V pátek pak web evidoval přes 11 000 zpoždění.

Jeden z pilotů pasažérům pro útěchu namaloval vánoční stromek.

Us: We really outdid ourselves on our Christmas tree this year

That one neighbor:



#HappyHolidays #ChristmasTree pic.twitter.com/JYslKZNEJh