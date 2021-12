Desítky lidí se otrávily plynem v pražských Modřanech, kotel neměl revizi

Při úniku oxidu uhelnatého v rodinném domě v pražských Modřanech se v sobotu pozdě večer otrávilo přes třicet lidí.

Pražská policie vyšetřuje únik pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Z dosavadních poznatků vyplývá, že plynový kotel zřejmě neměl řádně provedenou revizi.

„Za tento trestný čin hrozí až dva roky vězení,“ sdělil policejní mluvčí Jan Daněk. Vyšetřování je podle něj na začátku.

Traumatologický plán trval přesně hodinu a dvě minuty. Na místě zasahovaly 4 posádky záchranářů, IP, lékař a speciální vůz Atego. Zkontrolovali jsme celkem 32 osob včetně dětí. 27 jsme následně transportovali do FTN, FNKV, FNM, ÚVN, VFN. Díky všem za spolupráci ♥️ pic.twitter.com/j5VkxOv4dS — ZZS HMP (@zzshmp) December 25, 2021

„Událostí se zabývají kriminalisté pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Především budou zjišťovat, jestli plynový kotel, ze kterého podle všeho unikal oxid uhelnatý, měl řádně provedenou revizi. Zatím to tak nevypadá,“ vypověděl mluvčí.

Kvůli hromadné otravě v rodinném domě v Urbánkově ulici aktivovala pražská zdravotnická záchranná služba traumatologický plán využívaný při hromadných neštěstích. Záchranáři v noci na Twitteru napsali, že na místě zkontrolovali 32 osob včetně dětí, z toho 27 převezli do pěti pražských nemocnic – do Thomayerovy, na Vinohrady, do Motola, Ústřední vojenské nemocnice a do Všeobecné fakultní nemocnice.

Na místě zasahovaly čtyři posádky záchranné služby a také speciální sanitka pro mimořádné situace Atego.