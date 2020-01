Okamurův Večerníček a Projekt Nevina: Použili jméno bez mého svolení, říká jeho zakladatel

MAGAZÍN

Do Rady ČT nakonec místo původních devadesáti uchazečů kandiduje jen 86; čtyři byli vyřazeni nebo sami odstoupili. Je mezi nimi i Jaroslav Večerníček Novák, asistent místopředsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD). Novákem založený Nadační fond Projekt Nevina, který ho do Rady ČT i nominoval, byl totiž zapsán až po uzávěrce přihlášek. To ale není jediný problém, který nominaci Okamurova pobočníka provází, píše Robert Malecký na webu Hlídací pes.

