Okamurovo vyjádření budí podle Pavla znepokojení, projedná to s Babišem
3. 1. 2026 – 6:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vyjádření předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) budí podle prezidenta Petra Pavla znepokojení v Česku i zahraničí.
Uvedl to dnes večer na síti X. Okamura ve svém novoročnímu projevu například kritizoval poskytování zbraní Ukrajině, která se brání ruské invazi, a mluvil třeba o "ukrajinských zlodějích". Proti tomu se ostře ohradili představitelé Ukrajiny. Prezident chce o Okamurových výrocích jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
"Vyjádření předsedy Poslanecké sněmovny, třetího nejvyššího ústavního činitele, budí znepokojení nejen u našich občanů, ale i v zahraničí, u našich spojenců a partnerů," sdělil prezident. "Budu o tom jednat na nejbližším jednání s předsedou koaliční vlády a na setkání ústavních činitelů. Koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky je základem naší důvěryhodnosti jako partnera," doplnil.
Okamura ve svém projevu například ostře kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho okolí, které obvinil z krádeže v souvislosti s evropskou pomocí bránící se Ukrajině. "Penězovody totiž tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata," prohlásil třeba šéf české Sněmovny.
Ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč na facebooku označil Okamurova vyjádření na adresu Ukrajiny a Ukrajinců za urážlivá, nenávistná a formovaná pod vlivem ruské propagandy. Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) následně sdělil ČTK, že nepovažuje za vhodné, aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky jednoho z nejvyšších ústavních činitelů v Česku. Jeho ukrajinský protějšek, ministr Andrij Sybiha, ale na síti X uvedl, že Zvaryč reagoval naprosto správně a diplomaticky.
Česká sněmovní opozice chce kvůli Okamurovým výrokům vyvolat hlasování Sněmovny o odvolání Okamury z místa předsedy. Na společném postupu při hlasování o odvolání Okamury se dohodli lídři někdejší vládní pětikoalice, tedy ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09.