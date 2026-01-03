Místo truchlení groteska! Jiří Lábus ví, jak bude vypadat jeho pohřeb: Chystá neuvěřitelný kostým
3. 1. 2026 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Slavný herec nehodlá nechat prostor smutku, ze svého pohřbu hodlá mít komedii.
Jak někdo začne přemýšlet o odchodu ze světa či podobě vlastního pohřbu, většinou se ptáme, jestli je všechno v pořádku a zda snad za podobně černými myšlenkami nestojí nějaká neblahá příčina.
Když se ale na podobné téma zamyslel legendární Jiří Lábus, vyšlo najevo, že má humor tak hluboko vrytý do duše, že se ho nehodlá vzdát ani po smrti a z posledního rozloučení vyvede pořádnou grotesku.
Lábus se totiž hodlá nechat pohřbít v kostýmu plyšové postavičky Jů (ano, té z dua Jů a Hele), kterou dabuje snad půl století.
„To se bude super spalovat – víte co, ten plyš, to bude radost. To bude taková krása! Mám to vymyšlené,“ zasnil se v pořadu Na kafeečko magazínu Lifee.
Ještě větší pecku ale chystá na hrob, kde se bude skvět epitaf, ze kterého by si i Jiří Wolker šel stoupnout do kouta: „Bude tam napsáno zlatým písmem: ,Zasténal, ukápnul, usnul.' To tam opravdu bude. To ať se rodina zblázní,“ slibuje Lábus.
Inu, Lábus má zkrátka v plánu šířit úsměvy, i když už tu nebude. A před tím se nedá než smeknout.
Zároveň se ale nedá tvrdit, že by se na svůj odchod snad nějak těšil nebo se ho snažil uspíšit: Právě naopak, zdraví si hledí, má doma sbírku lékařských knih a dokonce si prý každý druhý den měří tlak, což je podle něj "povinnost každého občana".