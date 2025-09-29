Odvážně předstoupila před diváky v přímém přenosu a odhalila následky své nemoci
29. 9. 2025 – 11:57 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Moderátorka a herečka Laďka Něrgešová s lehkou nadsázkou vytvořila okamžik, na který diváci jen tak nezapomenou. V přímém přenosu pořadu Show Time si sundala paruku a poprvé veřejně ukázala hlavu bez vlasů – důsledek náročné chemoterapie. Odvážné gesto se špetkou humoru je pro ni typické a dokonale vystihuje její přirozenou sílu i smysl pro sebeironii.
Všechno začalo letos v květnu, kdy Laďka Něrgešová musela podstoupit náročnou operaci nádoru na mozku. Následovala intenzivní léčba chemoterapie a ozařování, která se brzy projevila i navenek ztrátou vlasů. O jejím zdravotním stavu se veřejnost dozvěděla postupně. Během léta její kolegyně v pořadu Show Time oznámila, že Laďka na čas přeruší účast ve vysílání. Část natáčení zvládla nahradit dopředu, jindy musela zcela vynechat. Přesto už na začátku září plánovala návrat do studia a to i přes obavy z vyčerpání. Právě tehdy v sobě našla sílu udělat krok, který všechno změnil, a rozhodla se, že už není důvod cokoli skrývat.
Síla okamžiku před televizními kamerami
Moderátorka Laďka Něrgešová v pořadu Showtime vytvořila scénu, na kterou diváci dlouho nezapomenou. Bez zaváhání si před kamerami sundala paruku, kterou nosila po částečné ztrátě vlasů způsobené nádorem na mozku a náročnou léčbou.
„Kvůli jedné zdravotní metodě, která by mi mohla prodloužit život, teď potřebuji holou hlavu,“ vysvětlila klidným hlasem. Pak nechala kadeřnici, aby jí před zraky tisíců lidí úplně oholila hlavu.
Ani v tak emotivní chvíli neztratila svůj typický nadhled: „Je to fakt skvělý. A nebrečte, jsou to jenom vlasy,“ dodala s úsměvem, který prozrazoval sílu i odhodlání.
Její gesto nebylo jen vizuálním šokem. Byla to upřímná zpráva o přijetí reality a víře v budoucnost, která dodala odvahu mnoha lidem procházejícím podobnou cestou.
Rozbila tím dokonale tabu okolo nemoci
Rozmetala tichou zeď mlčení, která často obklopuje vážnou nemoc. V přímém přenosu ukázala sílu, jakou obvykle vídáme jen ve filmech. Divákům k tomu nabídla i video z kadeřnického salonu, kde se nechala postupně připravit o vlasy. Každý pramen padal k zemi, aniž by v jejích očích zazářila slza – jen jiskra odhodlání. Když nakonec vyhodila své oholené vlasy do vzduchu a zakřenila se, proměnila těžký okamžik v gesto svobody. Její odvaha doslova bere dech a vlna obdivu a podpory, která zaplavila sociální sítě, je živým důkazem, že statečnost dokáže spojit a povznést celé společenství.
Bez vlasů, ale s obrovskou silou září jako hvězda
S oholenou hlavou, jiskrou v očích a odzbrojujícím úsměvem připomněla Laďka Něrgešová legendární irskou zpěvačku Sinéad O’Connor, která už v devadesátých letech ukázala, že krása a síla nemají nic společného s délkou vlasů. Podobně jako tehdy Sinéad, i Laďka svým gestem bourá stereotypy o ženském vzhledu a nemoc staví do jiného světla. S neuvěřitelnou lehkostí a nadsázkou odhodila něco, co má pro mnoho žen vysokou hodnotu, a ukázala, jak se dá žensky a odvážně postavit nemoci. Její krok je nejen silným osobním prohlášením, ale i mimořádně motivující inspirací pro všechny, kdo čelí podobné zkoušce.