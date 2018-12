Odvážná komtesa v Rusku pomáhala válečným zajatcům. Čelila nemocem i nebezpečí

České aerolinie (ČSA) v lednu zruší své letecké linky z Prahy do Ostravy a Bratislavy a také slovenskou vnitrostátní linku mezi Bratislavou a Košicemi. Upozornil na to dnes server

Americké úřady se budou snažit usnadnit dodávky humanitární pomoci do KLDR . Mohly by přehodnotit i zákaz cestování do KLDR, který v současnosti platí pro většinu amerických občanů. Podle agentury Reuters a televize CNN to ve středu prohlásil americký zmocněnec pro KLDR Stephen Biegun po příletu na čtyřdenní návštěvu Jižní Koreje. V zemi má jednat především o tom, jak dosáhnout pokroku v otázce jaderného odzbrojení KLDR.

Vláda by podle Senátu neměla získat právo odvolávat ministerské státní tajemníky na podnět příslušných ministrů. Podle kritiků by to byl krok zpět k politizaci státní správy. Senát ve středu s touto úpravou vrátil sněmovně novelu služebního zákona. Dolní komora ji bude moci projednávat až v novém roce. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) senátní úpravy odmítl.

Po čtyřech letech trvalého srážkového deficitu se hydrologické a zemědělské sucho v Česku proměnilo i v sucho socioekonomické. Označuje se tak stav, kdy nedostatek vody zasahuje do produktivity a stability systému. Podle Českého hydrometeorologického ústavu na velké části republiky chybí od ledna 2015 do září 2018 proti průměru přes 500 milimetrů srážek, někde dokonce 700 milimetrů, řekl na konferenci v Brně jeden z tvůrců projektu pro zemědělce InterSucho Miroslav Trnka.

10:16