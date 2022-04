Situace na jihu Ukrajiny a v Donbasu je mimořádně složitá, Austrálie pošle bushmastery

Situace na jihu Ukrajiny a v oblasti Donbasu zůstává mimořádně obtížná, prohlásil ve videoprojevu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že Rusko posiluje své pozice u obléhaného přístavního města Mariupol.

„Čekají nás bitvy. Stále musíme ujít velmi obtížnou cestu, abychom získali vše, co chceme,“ uvedl Zelenskyj. „Ať se stane cokoli, všichni musíme myslet na budoucnost, na to, jaká bude Ukrajina po této válce, jaké budou naše životy, protože je to boj o naši budoucnost,“ dodal podle serveru Kyiv Independent prezident.

Moskva v úterý oznámila, že výrazně omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a také Černihivu na severu země. Ruské ministerstvo obrany zároveň určilo za nový cíl „osvobození“ Donbasu na východě. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dnes prohlásil, že ruské ozbrojené síly se nyní pokoušejí přeskupit, doplnit zásoby a posílit svou ofenzivu v oblasti Donbasu.

Austrálie oznámila, že Ukrajině na její žádost pošle obrněná vozidla

Australský premiér Scott Morrison dnes oznámil, že jeho země pošle na Ukrajinu obrněná vozidla Bushmaster, o která Zelenskyj ve čtvrtek v projevu k australskému parlamentu výslovně požádal. Morrison nespecifikoval, kolik vozidel s pohonem všech kol do východevropské země pošle. Z Austrálie je odvezou dopravní letadla Boeing C-17 Globemaster.

Australská obrněná vozidla Bushmaster | zdroj: Profimedia

„Na Ukrajinu nemíří jen naše modlitby, ale posíláme tam také naše zbraně, munici, humanitární pomoc ... a pošleme tam také naše bushmastery,“ řekl Morrison.

AP uvádí, že Austrálie už Ukrajině přislíbila nebo dodala vojenskou techniku v hodnotě 91 milionů australských dolarů (1,5 miliardy korun), humanitární pomoc za 65 milionů australských dolarů a 70 000 tun uhlí.

České gripeny převzaly dohled nad vzdušným prostorem Pobaltí

České gripeny dnes ráno převzaly dohled nad vzdušným prostorem pobaltských zemí. Čeští stíhači budou spolupracovat se španělským a francouzským letectvem a z letiště v litevském Šiauliai budou působit čtyři měsíce. Jde o sedmé nasazení českých gripenů k ochraně vzdušného prostoru členských států Severoatlantické aliance, v Pobaltí jsou počtvrté.

Právě jsme převzali hotovost v Pobaltí. Čtyři měsíce budeme střežit vzdušný prostor Litvy, Lotyšska a Estonska. S kolegy z #NATO se na sebe můžeme spolehnout. #WeAreNATO #SecuringTheSkies pic.twitter.com/Gz9EAegkEr — Armáda ČR (@ArmadaCR) April 1, 2022

Celkem může česká armáda podle schváleného mandátu v Pobaltí nasadit až 95 vojáků. Ve vzdušném prostoru pobaltských zemí, které nemají vlastní nadzvukové letectvo, budou mít čeští piloti za úkol zasahovat proti letounům nedodržujícím pravidla mezinárodního leteckého provozu. Situaci jim tentokrát ztíží napjatá bezpečnostní situace spojená s ruskou agresí na Ukrajině.